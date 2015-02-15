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Илья Цымбаларь
Новости
Илья Цымбаларь - новости
Завершил карьеру
17 июня 1969 (57)
| Нападающий
176 см | 71 кг
Россия
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Аленичев выбрал главную легенду «Спартака» в современной истории
15 февраля
15
Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России
2025.11.28 09:20
3
Топ-10 лучших игроков «Спартака» при Романцеве по версии Василия Уткина
2024.01.05 02:00
11
Сын Цымбаларя объяснил, почему переехал из Одессы в Москву после начала СВО
2023.12.28 13:07
1
Непомнящий определил тройку сильнейших футболистов в истории России
2023.11.18 10:23
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
2023.10.27 12:24
1
Стал известен состав сборной мира на матч памяти Ильи Цымбаларя против «Спартака»
2023.09.05 09:12
12
Сын Цымбаларя раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу
2023.08.23 14:59
1
Вдова и сын Цымбаларя раскритиковали проведение матча памяти легенды «Спартака» в Москве
2023.08.23 01:00
12
Черчесову предложили возглавить «Спартак» в матче против сборной мира
2023.08.09 16:53
Ветераны «Спартака» сыграют против сборной мира в Москве («РБ Спорт»)
2023.08.08 12:42
3
Романцев высказался о сравнениях Зиньковского с Цымбаларем
2022.06.30 15:02
5
Сын Цымбаларя: «Когда в 2004 году отец покинул «Спартак», у него была жесткая депрессия»
2021.11.05 16:23
2
Сын Цымбаларя: «Когда папа забил со штрафного «Реалу», Йерро после матча сказал: «В следующем году ты у нас»
2021.11.05 12:15
5
Фото
«Спартак» почтил память Цымбаларя. Футболисту мог исполниться 51 год
2020.12.28 14:58
9
Никифоров: «Венгер хотел забрать нас с Цымбаларем в «Монако»
2018.12.28 10:51
5
Гаврилов: «Спартаку» не хватает Титова или Цымбаларя»
2017.10.20 07:31
14
Промес делит шестое место с Цымбаларем по количеству голов за «Спартак» в чемпионате России
2017.05.06 20:42
1
Фото
Глушаков выставил фото со своим кумиром
2017.02.12 12:50
23
Сын Цымбаларя может перейти в клуб третьего дивизиона Украины
2016.12.22 09:41
Никифоров: «Поставили Цымбаларю памятник в Одессе в день памяти о нем»
2016.06.05 13:55
1
Лужный назвал Никифорова, Цымбаларя и Саленко предателями Украины
2016.05.27 06:41
34
Организатор матча памяти Цымбаларя: «Спартак» игнорирует письма
2016.04.29 11:17
2
Воронин: «С удивлением узнал, что Цымбаларю не установлен памятник»
2016.02.14 07:16
7
Мэрия Одессы поможет в организации матча памяти Цымбаларя
2016.02.02 22:07
1
Аленичев и Ананко планируют сыграть в матче памяти Цымбаларя
2016.01.31 11:48
2
Глушаков: «Я всегда болел за «Спартак»
2015.11.19 16:24
4
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Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
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01:35
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
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Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
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Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
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Вчера, 23:58
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