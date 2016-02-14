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  • Воронин: «С удивлением узнал, что Цымбаларю не установлен памятник»

Воронин: «С удивлением узнал, что Цымбаларю не установлен памятник»

14 февраля 2016, 07:16
7

Экс-нападающий "Динамо" Андрей Воронин сообщил, что стал одним из инициаторов проведения матча в честь бывшего футболиста "Спартака" Ильи Цымбаларя, а также рассказал о подготовке к мероприятию.

"Я встречался в Одессе с родственниками Ильи и с удивлением узнал, что спустя столько времени после его смерти даже памятник на могиле не установлен. Илья был великолепным футболистом, любимцем болельщиков. Мы поговорили с живущим сейчас в Испании одесситом Юрой Никифоровым, решили, что нужно провести матч памяти и помочь семье. Подключились к организации и другие друзья Цымбаларя из разных стран.

Я был еще мальчиком, когда он уже блистал в "Черноморце" и даже несколько раз подавал мячи на матчах в Одессе, глядя на его игру — многому учился. Сыграть вместе с Цымбаларем мне не довелось, но по жизни мы были знакомы, конечно.

Мы думали провести матч 17 июня в день рождения Ильи, но в это время — разгар чемпионата Европы и многие приглашенные ребята будут заняты. Поэтому матч пройдет 4 июня. Мы уже предварительно говорили со многими из тех, кто играл с Цымбаларем и уверен, что немало друзей Ильи приедут в это день в Одессу. Понятно, что существуют транспортные проблемы, особенно у тех, кто живет в России, но эти проблемы мы решим. Да, сейчас нет прямых рейсов, но можно прилететь через Кишинев, оттуда до Одессы совсем близко", - сказал Воронин.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Спартак Динамо Воронин Андрей Цымбаларь Илья
Комментарии (7)
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bacardi023
1455428509
за что? он что 3раза чемпионат мира выиграл, или лигу чемпионов или золотой мяч получил? давайте всем памятники расставим!
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grand-igor
1455435012
Илья был хорошим игроком и человеком, и память о нем пусть живет в сердцах истинных болельщиков, и поменьше слушать всяких чмырдяев!
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fakel-vrn
1455436228
а кто ему памятник поставит?...хорощий спортсмен нужен...когда он живой и здоровый... да ...футболисты..которые с ним дружили..играли вместе. могли бы организовать..но откуда у них деньги на памятник.....футболисты народ бедный...
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