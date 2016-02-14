Воронин: «С удивлением узнал, что Цымбаларю не установлен памятник»

Экс-нападающий "Динамо" Андрей Воронин сообщил, что стал одним из инициаторов проведения матча в честь бывшего футболиста "Спартака" Ильи Цымбаларя, а также рассказал о подготовке к мероприятию.

"Я встречался в Одессе с родственниками Ильи и с удивлением узнал, что спустя столько времени после его смерти даже памятник на могиле не установлен. Илья был великолепным футболистом, любимцем болельщиков. Мы поговорили с живущим сейчас в Испании одесситом Юрой Никифоровым, решили, что нужно провести матч памяти и помочь семье. Подключились к организации и другие друзья Цымбаларя из разных стран.

Я был еще мальчиком, когда он уже блистал в "Черноморце" и даже несколько раз подавал мячи на матчах в Одессе, глядя на его игру — многому учился. Сыграть вместе с Цымбаларем мне не довелось, но по жизни мы были знакомы, конечно.

Мы думали провести матч 17 июня в день рождения Ильи, но в это время — разгар чемпионата Европы и многие приглашенные ребята будут заняты. Поэтому матч пройдет 4 июня. Мы уже предварительно говорили со многими из тех, кто играл с Цымбаларем и уверен, что немало друзей Ильи приедут в это день в Одессу. Понятно, что существуют транспортные проблемы, особенно у тех, кто живет в России, но эти проблемы мы решим. Да, сейчас нет прямых рейсов, но можно прилететь через Кишинев, оттуда до Одессы совсем близко", - сказал Воронин.