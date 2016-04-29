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  • Организатор матча памяти Цымбаларя: «Спартак» игнорирует письма

Организатор матча памяти Цымбаларя: «Спартак» игнорирует письма

29 апреля 2016, 11:17
2

Организатор матча памяти бывшего полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя Эдуард Лучин рассказал о том, кто примет участие в памятной встрече, которая пройдет 4 июня в Одессе.

«Мы разослали письма в Российский футбольный союз, в «Спартак», в «Локомотив», в «Анжи». К большому сожалению, нам никто не ответил. Я имел разговор с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым. У нас получилась хорошая беседа. Договорились, что я отправлю письмо с деталями. Это было в феврале. Отправил одно письмо. Потом еще одно, потом третье, еще напоминание… Скоро кончится апрель. Но со стороны «Спартака» пока тишина…

Мы в любом случае выполним то, что наметили. Но я хочу обратиться ко всем… Друзья, мы живы только тем, что помним. Когда пропадает память, мы уже не живем. Надеюсь, «Спартак» все-таки откликнется. Ведь речь идет о человеке, ставшем в составе команды шестикратным чемпионом России, представлявшем «Спартак» в сборной. Как не сказать за это спасибо?

Мы специально полностью исключили всю политику! Играть будут команды двух сыновей Ильи: Сережи и Олега. А вовсе не «Спартак» с «Черноморцем» или Россия с Украиной. У всех футболистов на спине будет 4-й номер и фамилия Цымбаларь. Эмблема сделана на трех языках: русском, украинском, английском.

Никто не будет в обиде, если спартаковцы не приедут. Да, у россиян могут быть опасения за безопасность. И хотя руководство города дало нам все гарантии, мы не можем никого заставлять. Все все понимают», — сказал он.

Напомним, что Илья Цымбаларь умер в возрасте 44 лет в декабре 2013 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Спартак Цымбаларь Илья
Комментарии (2)
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Alex3920486
1461918073
Меня не перестают удивлять "хохлы"))) Илюхе, вечная память!!
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Totti11
1461929538
Цымбаларь лучший технарь того времени в России!!! Вечная память!
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