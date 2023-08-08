Ветераны «Спартака» сыграют против сборной мира в Москве («РБ Спорт»)

9 сентября в Москве состоится матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся ветераны «Спартака» и сборной мира, сообщает «РБ Спорт».

Матч будет посвящен десятилетию со дня смерти Цымбаларя. Игра состоится на «Открытие Арене».

В команде сборной мира сыграют Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие звезды мирового футбола.

«Спартак» пригласит в свой состав легенд 90-2000-х годов, а также легионеров Робсона, Маркао и Тчуйсе.