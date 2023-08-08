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    • Ветераны «Спартака» сыграют против сборной мира в Москве («РБ Спорт»)

    Ветераны «Спартака» сыграют против сборной мира в Москве («РБ Спорт»)

    9 сентября в Москве состоится матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся ветераны «Спартака» и сборной мира, сообщает «РБ Спорт».

    Матч будет посвящен десятилетию со дня смерти Цымбаларя. Игра состоится на «Открытие Арене».

    В команде сборной мира сыграют Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие звезды мирового футбола.

    «Спартак» пригласит в свой состав легенд 90-2000-х годов, а также легионеров Робсона, Маркао и Тчуйсе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.08.2023 12:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      nikolsakymus 8 августа, 13:35

      Всем привет! Кто интересуется ставками, то советую найти старый сервис прогнозов на спорт в любом поиске. 10 лет ему. Многие с ними работают. Играют против букмекеров. Ищите по фразе «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». На МАТЧ ТВ сюжет про них был.

      0
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 13:31

      я думал, он раньше умер, а всего-то 10 лет назад. ладно, дело хорошее, посмотрим по телеку, если покажут. адебайор карьеру завершил, нифига себе. а ещё недавно за реал бегал в аренде.

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      Рейтинг: +2844

      seth343 8 августа, 13:27

      Молодцы. В память об Илье.

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 12:53

      Продуют!

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