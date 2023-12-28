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  • Сын Цымбаларя объяснил, почему переехал из Одессы в Москву после начала СВО

Сын Цымбаларя объяснил, почему переехал из Одессы в Москву после начала СВО

28 декабря 2023, 13:07
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Олег Цымбаларь, младший сын экс-спартаковца Ильи Цымбаларя, рассказал о мотивах переезда в Россию.

– Каково было вам полтора года назад решиться переехать из Одессы в Москву?

– Изначально отправил сюда свою семью. Где-то через два-три месяца после начала СВО. Решил так сделать, потому что был уверен и знал, что мою семью никто не бросит, так как здесь спартаковские болельщики.

Реально, это один из самых больших факторов. Знал, если вдруг возникнет тяжелая ситуация, они никогда не оставят мою семью и всегда сделают все необходимое.

Плюс я прожил в Москве 20 лет. Здесь друзья, знакомые. По сути, вернулся домой. В 1993 году мы переехали сюда из Одессы, и до 2015-го я жил тут. Сказать, что я приезжал в какую-то другую страну, точно нельзя. По факту, здесь я прожил больше, чем там.

Конечно, было тяжело, потому что там был налажен быт. Как раз последние годы все выровнялось по работе. Все было хорошо. Мое дело в сфере строительства шло в гору. А потом случилось то, что случилось.

Коллеги и друзья спрашивали, почему я принял такое решение. Я объяснял, а по поводу работы подчеркивал: важно не опускать руки. Заработать можно еще больше – важно, как ты мыслишь.

Так что сейчас все мысли настроены на развитие футбола. Может быть, я так спокойно говорю обо всем этом, так как в РФС меня приняли практически сразу.

– Во время переезда из Одессы не было страшно терять какие-то устоявшиеся связи?

– Нет. Я все прекрасно понимал. Шел на это, учитывая все эти риски. Тем более безопасность моего ребенка, его жизненное развитие и возможность получения нормального образования для него стоят у меня на первом месте сейчас.

– Контакты с Одессой утеряны сейчас?

– Да нет, почему. Как общался с людьми, так и общаюсь. Просто не трогаем во время разговоров политику.

Если бы от нас что-то зависело, это бы давно все закончилось. А так как это от нас не зависит, зачем портить отношения? Смысл?

– Отношения с мамой и братом сохранились?

– К сожалению, пока мы не на связи. В том же статусе. Но посмотрим. Время все вылечит.

– Они резко восприняли ваш отъезд?

– Можно сказать и так.

– Расстроило, что они выражали протест против проведения матча памяти в Москве?

– На тот момент у меня было столько головняка вокруг организации матча, что было не до этого. Единственное, что мне пришло в голову на тот момент, когда меня спросили об этом: «Если они проведут аналогичный матч в Одессе, буду только рад за них и горд».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Цымбаларь Илья
Комментарии (1)
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alefreddy
1704733301
где спокойнее там и лучше а там и на передовую заберут
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