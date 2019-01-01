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Романцев высказался о сравнениях Зиньковского с Цымбаларем

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев дал совет полузащитнику Антону Зиньковскому.

— «Спартак» подписал Антона Зиньковского, которого в СМИ назвали «вторым Цымбаларем». А за счет чего самому Илье удалось выйти на первую роль в «Спартаке»? И что необходимо новичкам для быстрой адаптации в новой команде?

— Скажу сразу: как игрок и личность Цымбаларь уникален. А потому никто вторым Цымбаларем никогда не станет.

Зиньковский должен оказаться тем, кто сумеет с честью пройти в «Спартаке» медные трубы. В «Крыльях» он уже прошел огонь и воду. Причем успешно и с достоинством, получив хорошее приглашение. Но сейчас ему предстоит доказать свою состоятельность в клубе, который финишировал ниже его бывшей команды.

Посоветую ему не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларем. А больше думать о том, как стать в «Спартаке» первым Зиньковским.

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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