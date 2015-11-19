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Глушаков: «Я всегда болел за «Спартак»

19 ноября 2015, 16:24
4

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков признался, что на протяжении всей жизни являлся поклонником «красно-белых». Также игрок рассказал, чьи плакаты украшали стены в его комнате.

«В основном, игроки «Спартака» и сборной России. Я ведь покупал российские журналы, газеты, оттуда и вырывал постеры. Те же Тихонов, Цымбаларь, Онопко висели на стенах. Детские фотографии в форме ЦСКА? Ну, почему, я всегда болел за «Спартак». Просто так сложилось, что меня в детстве забрали в интернат ЦСКА. Дядя отвез к «армейцам» – я и играл там. Но, как говорится, ничего личного», – рассказал опорный полузащитник «Спартака».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Онопко Виктор Глушаков Денис Цымбаларь Илья Тихонов Андрей
Комментарии (4)
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palanik_tyumen
1447942165
все мы помним твое интервью в Локо. "трофеев" тебе, Денис.
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MrVanes-Zenit
1447943520
А ещё говорил, что ненавидит Ну да ладно
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zeni
1447943896
Ну так как там с ТРОФЕЯМИ? Эх паря пролетел не на ту свинью поставил!!
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Тони Монтана
1447985847
скатина он
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