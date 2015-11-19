Глушаков: «Я всегда болел за «Спартак»

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков признался, что на протяжении всей жизни являлся поклонником «красно-белых». Также игрок рассказал, чьи плакаты украшали стены в его комнате.

«В основном, игроки «Спартака» и сборной России. Я ведь покупал российские журналы, газеты, оттуда и вырывал постеры. Те же Тихонов, Цымбаларь, Онопко висели на стенах. Детские фотографии в форме ЦСКА? Ну, почему, я всегда болел за «Спартак». Просто так сложилось, что меня в детстве забрали в интернат ЦСКА. Дядя отвез к «армейцам» – я и играл там. Но, как говорится, ничего личного», – рассказал опорный полузащитник «Спартака».