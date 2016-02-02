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    Мэрия Одессы поможет в организации матча памяти Цымбаларя

    Городские власти Одессы помогут организовать матч памяти игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя, который родился в этом городе. Об этом рассказал другой одессит и бывший спартаковец Юрий Никифоров, обратившийся с соответствующей просьбой к губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

    – Мы обратились к президенту Ассоциации ветеранов спорта Нью-Йорка Эдуарду Лучину. Это он, еще мальчишками, привел нас с Ильей в «Черноморец», где сам в свое время работал с Никитой Симоняном, Юрием Заболотным, Виктором Прокопенко. На последнем турнире памяти Лобановского, который проводил Эдуард, к нему подошли Юра Калитвинцев, мой брат Александр, Слава Лещук и рассказали о матче памяти Цили в Одессе. Потом в Нью-Йорк позвонил я и Лучин сказал, что готов поддержать эту идею. Благодаря ему об этом теперь знают и в Штатах, где так же помнят Илюшу.

    – Как отнеслись в Одессе к вашей идее?

    – Мы уже отправили соответствующее письмо губернатору области Михаилу Саакашвили, которое затем было переадресовано в областную федерацию футбола. Обещали помочь и в мэрии, – сказал Никифоров.

    Матч памяти Ильи Цымбаларя запланирован на 4 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 22:07
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Просто не получится, введут ограничения и запреты: на количество граждан России, на флаги России, эмблему Спартака и т.п. Был бы рад ошибиться, но....
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