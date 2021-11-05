Сын Цымбаларя: «Когда в 2004 году отец покинул «Спартак», у него была жесткая депрессия»

Олег Цымбаларь, сын экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал о переживаниях своего отца после ухода из московского клуба в 2004 году.

«Вспышка была, когда он перешел на тренерскую работу и поступил в академию «Спартака». Они с Юраном приняли дубль. Потом Юран пошел в основу, а папа остался в дубле главным тренером.

Это как сейчас вас в Индонезию отправить – будут тусклые глаза, потому что находитесь не в своей тарелке. Но у него тогда опять загорелись глаза, потому что оказался там, где было его место.

Для него всегда стояли впереди принципы семьи и человека. Предать кого-то – это даже не обсуждается. Когда он был футболистом, то был независим ни от кого, был ведущим этого концерта. Давайте говорить откровенно: сейчас 75-80% тренерского штаба подвластно руководству. Футбол – давно бизнес-проект.

Приведу пример Червиченко – это единственный человек, с которым он мог работать. У отца были такие принципы: «Я не буду рассказывать, как вести дела в бизнесе, потому что я в этом ноль, но и вы меня не учите футболу, потому что я в этом что-то знаю».

Эта политика не интересна ни на данный момент, ни 15 лет назад, когда он перешел на тренерскую карьеру.

Когда не договорились с президентом Перваком по вышесказанным причинам, была вторая жесткая депрессия. Дело даже не в деньгах и не в том, что остался без работы.

Он просто потерял смысл в жизни, глаза опять стали тусклыми. Те, кто приближен, это заметили. Если веселому Цымбаларю рот не закрыть, то из такого Цымбаларя слова не вытащить», – сказал сын экс-спартаковца.

Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год.

28 декабря 2013 года он скончался от инфаркта миокарда в возрасте 44 лет.

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