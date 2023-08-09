Черчесову предложили возглавить «Спартак» в матче против сборной мира

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить «Спартак» в ретроматче против сборной мира в память об Илье Цымбаларе.

«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится.

Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», – сказал Черчесов.