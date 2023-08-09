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    • Черчесову предложили возглавить «Спартак» в матче против сборной мира

    Черчесову предложили возглавить «Спартак» в матче против сборной мира

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить «Спартак» в ретроматче против сборной мира в память об Илье Цымбаларе.

    «Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится.

    Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2023 16:53
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