Черчесову предложили возглавить «Спартак» в матче против сборной мира

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить «Спартак» в ретроматче против сборной мира в память об Илье Цымбаларе.
«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится.
Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», – сказал Черчесов.
- На поле «Открытие Арены» сыграют сборная легенд «Спаратка» и сборная мира.
- Команду сборной мира на матче представят Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие легенды.
- Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.
Источник: «Чемпионат»