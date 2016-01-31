Аленичев и Ананко планируют сыграть в матче памяти Цымбаларя

4 июня в Одессе состоится матч памяти бывшего полузащитника «Черноморца» и «Спартака» Ильи Цымбаларя. Согласие на участие в поединке дали такие игроки, как Игорь Беланов, Георгий Кондратьев, Сергей Кузнецов-старший, Игорь Скляров, братья Александр и Юрий Никифоровы, Сергей Гусев, Андрей Телесненко, Иван Гецко, Сергей Шматоваленко, Юрий Калитвинцев, Андрей Воронин, Сергей Юран, Андрей Канчельскис, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Ананко, Дмитрий Парфенов и другие.

«Эта идея возникла давно, еще в начале 2014-го. Когда было 40 дней со дня смерти Ильи, в московском манеже «Сокольники» состоялся мини-турнир его памяти, а на поминальном обеде члены его семьи впервые заговорили об организации в Москве памятного матча», – сказал бывший партнер Цымбаларя по «Спартаку» и сборной России Юрий Никифоров.