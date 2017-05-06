Промес делит шестое место с Цымбаларем по количеству голов за «Спартак» в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил свой 42-й гол в футболке красно-белых в рамках чемпионата России, поразив ворота «Томи» в матче 27-го туре РФПЛ. Таким образом, голландец по этому показателю сравнялся с Ильей Цымбаларем.

Лидером по числу мячей за «Спартак» в национальном первенстве является хавбек Егор Титов (86). Второе место принадлежит форварду Роману Павлюченко (69). На третьем располагается полузащитник Андрей Тихонов (68).

Промес делит с Цымбаларем шестую строчку.