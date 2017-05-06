Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес делит шестое место с Цымбаларем по количеству голов за «Спартак» в чемпионате России

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил свой 42-й гол в футболке красно-белых в рамках чемпионата России, поразив ворота «Томи» в матче 27-го туре РФПЛ. Таким образом, голландец по этому показателю сравнялся с Ильей Цымбаларем.

    Лидером по числу мячей за «Спартак» в национальном первенстве является хавбек Егор Титов (86). Второе место принадлежит форварду Роману Павлюченко (69). На третьем располагается полузащитник Андрей Тихонов (68).

    Промес делит с Цымбаларем шестую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 мая 2017, 20:59

      Илья Владимирович ! Светлая память . Мы помним .

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11