|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|23
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|74' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.05.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Торпедо (Москва)
|05.05.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|4:2
|Мордовия (Саранск)
|30.04.2014
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|25.04.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|20.04.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|09.04.2014
|85' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|04.04.2014
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|10.03.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.11.2013
|1' -65'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|17.11.2013
|30' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|89'
|10.11.2013
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|03.11.2013
|46' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|86'
|27.10.2013
|1' -65'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2013
|1' -65'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|18.10.2013
|1' -67'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|13.10.2013
|1' -78'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|07.10.2013
|1' -69'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Арсенал (Тула)
|01.10.2013
|84' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|22.09.2013
|74' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|16.09.2013
|83' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Салют (Белгород)
|05.09.2013
|1' -83'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|18.08.2013
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|12.08.2013
|1' -68'
|Торпедо (Москва)
|4:2
|Ангушт (Назрань)
|6'
|07.08.2013
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|61'
|02.08.2013
|1' -46'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|28.07.2013
|1' -57'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|23.07.2013
|55' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|07.07.2013
|81' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Торпедо (Москва)