Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Денис Бояринцев
Статистика
Денис Бояринцев - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1978 (48), Москва
#7 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
23
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
0 : 0
15.05.2014
Cибирь
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Сочи
2 : 3
12.05.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Торпедо
4 : 2
05.05.2014
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Арсенал
1 : 0
30.04.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо
1 : 2
25.04.2014
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
1 : 0
20.04.2014
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Торпедо
2 : 0
09.04.2014
Луч
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
04.04.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Ангушт
0 : 2
16.03.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
2 : 1
10.03.2014
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 0
23.11.2013
Уфа
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химик
0 : 3
17.11.2013
Торпедо
30' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо
1 : 0
10.11.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
0 : 2
03.11.2013
Торпедо
46' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
1 : 0
27.10.2013
СКА-Хабаровск
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 0
23.10.2013
Торпедо
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
2 : 0
18.10.2013
Сочи
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Мордовия
1 : 0
13.10.2013
Торпедо
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2 : 0
07.10.2013
Арсенал
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
01.10.2013
Торпедо
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
1 : 2
22.09.2013
Торпедо
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
2 : 1
16.09.2013
Салют
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
1 : 0
05.09.2013
Балтика
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нефтехимик
0 : 0
18.08.2013
Торпедо
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо
4 : 2
12.08.2013
Ангушт
1' - 68'
6'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Уфа
1 : 0
07.08.2013
Торпедо
1' - 90'
61'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо
0 : 1
02.08.2013
Химик
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
2 : 1
28.07.2013
Торпедо
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
0 : 2
23.07.2013
Оренбург
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Cибирь
2 : 1
07.07.2013
Торпедо
81' - 90'
Главные новости
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
3
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
10
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
4
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
15
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+