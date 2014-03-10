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    Денис Бояринцев - статистика

    Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Константинович
    Фамилия Бояринцев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 февраля 1978 (45 лет)
    Рост 177
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 23 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 74' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    12.05.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 2:3 Торпедо (Москва)
    05.05.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 4:2 Мордовия (Саранск)
    30.04.2014 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:0 Торпедо (Москва)
    25.04.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    20.04.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Ротор (Волгоград)
    09.04.2014 85' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Луч (Владивосток)
    04.04.2014 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Торпедо (Москва)
    16.03.2014 Был в запасе Ангушт (Назрань) 0:2 Торпедо (Москва)
    10.03.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    23.11.2013 1' -65' Торпедо (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    17.11.2013 30' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Торпедо (Москва)
    89'
    10.11.2013 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    03.11.2013 46' -90' Оренбург (Оренбург) 0:2 Торпедо (Москва)
    86'
    27.10.2013 1' -65' Торпедо (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2013 1' -65' Енисей (Красноярск) 1:0 Торпедо (Москва)
    18.10.2013 1' -67' Торпедо (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    13.10.2013 1' -78' Мордовия (Саранск) 1:0 Торпедо (Москва)
    07.10.2013 1' -69' Торпедо (Москва) 2:0 Арсенал (Тула)
    01.10.2013 84' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Торпедо (Москва)
    22.09.2013 74' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Торпедо (Москва)
    16.09.2013 83' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Салют (Белгород)
    05.09.2013 1' -83' Торпедо (Москва) 1:0 Балтика (Калининград)
    18.08.2013 1' -46' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Торпедо (Москва)
    12.08.2013 1' -68' Торпедо (Москва) 4:2 Ангушт (Назрань)
    6'
    07.08.2013 1' -90' Уфа (Уфа) 1:0 Торпедо (Москва)
    61'
    02.08.2013 1' -46' Торпедо (Москва) 0:1 Химик (Дзержинск)
    28.07.2013 1' -57' Шинник (Ярославль) 2:1 Торпедо (Москва)
    23.07.2013 55' -90' Торпедо (Москва) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    07.07.2013 81' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Торпедо (Москва)
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