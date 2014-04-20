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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Ротор
Торпедо - Ротор: обзор матча 20 апреля 2014
Торпедо
20.04.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
63'
Л. Тесак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Ротор
Замена
Л. Корнилов
️️️️
А. Салугин
90'
87'
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Устинов
86'
Желтая карточка
В. Устинов
74'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Рылов
72'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Х. Аппаев
68'
Замена
А. Мязин
️️️️
Р. Войдель
ГОЛ! 1:0!
Л. Тесак
63'
62'
Желтая карточка
С. Фомин
Желтая карточка
И. Новосельцев
49'
Желтая карточка
А. Салугин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-2-3-2
14
Конюхов
8
Тесак
15
Князев
99
Новосельцев
4
Айдов
71
Багаев
20
Стеклов
40
Кулешов
84
Власов
77
Салугин
99
Шевченко
4-5-1
31
Пчелинцев
22
Тен
55
Гузь
33
Ламанж
19
Устинов
10
Рылов
17
Пугин
4
Фомин
10
Лукьяновс
20
Войдель
14
Аппаев
77
Салугин
18
Корнилов
18
Корнилов
77
Салугин
10
Рылов
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Рылов
19
Устинов
90
Михеев
90
Михеев
19
Устинов
14
Аппаев
19
Байрамян
19
Байрамян
14
Аппаев
20
Войдель
87
Мязин
87
Мязин
20
Войдель
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Торпедо - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Сатурн
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