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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Торпедо
Ротор - Торпедо: обзор матча 22 сентября 2013
Ротор
22.09.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо
3'
А. Васянович
39'
М. Багаев
60'
Т. Микуцкис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Торпедо
90'
+3
Замена
Д. Скепский
️️️️
В. Свежов
85'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
Д. Комаровский
️️️️
И. Лукьяновс
80'
74'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Рылов
74'
Желтая карточка
Д. Гузь
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
Т. Микуцкис
Пас отдал
Л. Тесак
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
59'
Вторая желтая
А. Ламанж
58'
Желтая карточка
А. Ламанж
47'
46'
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
О. Власов
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Архипов
46'
41'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Багаев
Желтая карточка
А. Архипов
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Васянович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
3-4-1-2
31
Пчелинцев
30
Васянович
33
Ламанж
22
Тен
47
Глушков
10
Лукьяновс
4
Фомин
10
Рылов
16
Ставпец
26
Архипов
14
Аппаев
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
4
Айдов
55
Тараканов
71
Багаев
34
Кацалапов
6
Свежов
40
Кулешов
84
Власов
20
Стеклов
9
Гаурачс
10
Лукьяновс
8
Комаровский
8
Комаровский
10
Лукьяновс
26
Архипов
55
Гузь
55
Гузь
26
Архипов
10
Рылов
24
Коротаев
24
Коротаев
10
Рылов
6
Свежов
10
Скепский
10
Скепский
6
Свежов
84
Власов
5
Микуцкис
5
Микуцкис
84
Власов
9
Гаурачс
7
Бояринцев
7
Бояринцев
9
Гаурачс
Остались в запасе
Ротор
Торпедо
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Ротор - Торпедо
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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