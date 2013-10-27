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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 октября 2013
Торпедо
27.10.2013, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
41'
О. Власов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - СКА-Хабаровск
Замена
А. Салугин
️️️️
И. Шевченко
90'
79'
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Н. Замалиев
76'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Леонардо
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Д. Бояринцев
65'
Желтая карточка
Л. Тесак
52'
46'
Замена
Р. Амирханов
️️️️
И. Кальчук
ГОЛ! 1:0!
О. Власов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
34
Кацалапов
5
Микуцкис
71
Багаев
4
Айдов
84
Власов
20
Стеклов
40
Кулешов
7
Бояринцев
99
Шевченко
3-2-4-1
1
Кабанов
85
Попов
5
Нестеренко
3
Удалый
7
Зураев
6
Кальчук
13
Замалиев
27
Мурнин
30
Трусевич
80
Леонардо
27
Радченко
7
Бояринцев
9
Гаурачс
9
Гаурачс
7
Бояринцев
99
Шевченко
77
Салугин
77
Салугин
99
Шевченко
13
Замалиев
18
Тобоев
18
Тобоев
13
Замалиев
6
Кальчук
4
Амирханов
4
Амирханов
6
Кальчук
80
Леонардо
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
80
Леонардо
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
16
Александр Агапов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Сатурн
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