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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Торпедо
Оренбург - Торпедо: обзор матча 03 ноября 2013
Оренбург
03.11.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
7'
И. Шевченко
90+2'
В. Свежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Торпедо
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
В. Свежов
Желтая карточка
С. Бреев
90'
+1
90'
+1
Замена
В. Свежов
️️️️
О. Власов
86'
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
С. Турсунов
️️️️
О. Кожанов
76'
Замена
А. Малых
️️️️
Ф. Васиев
69'
Замена
Н. Иванников
️️️️
З. Арзиани
54'
46'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Д. Айдов
28'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Хазов
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
17
Санжар Турсунов
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-3-2
31
Астахов
15
Андреев
10
Парняков
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
26
Васиев
23
Бреев
25
Арзиани
30
Друзин
16
Хазов
20
Кожанов
3-2-3-1
14
Конюхов
4
Айдов
5
Микуцкис
55
Тараканов
8
Тесак
71
Багаев
40
Кулешов
84
Власов
20
Стеклов
99
Шевченко
26
Васиев
12
Малых
12
Малых
26
Васиев
25
Арзиани
7
Иванников
7
Иванников
25
Арзиани
16
Хазов
87
Саталкин
87
Саталкин
16
Хазов
20
Кожанов
17
Турсунов
17
Турсунов
20
Кожанов
84
Власов
6
Свежов
6
Свежов
84
Власов
4
Айдов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
4
Айдов
Остались в запасе
Оренбург
Торпедо
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
77
Александр Салугин
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
77
Александр Салугин
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Оренбург - Торпедо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Газовик
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