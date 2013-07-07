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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Торпедо
Cибирь - Торпедо: обзор матча 07 июля 2013
Cибирь
07.07.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
29'
М. Житнев
63'
А. Базанов
70'
И. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Торпедо
90'
+1
Желтая карточка
О. Поляков
Желтая карточка
П. Кубицки
88'
Замена
П. Кубицки
️️️️
Р. Беляев
86'
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Житнев
84'
81'
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
81'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
М. Багаев
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Скороходов
76'
Замена
А. Едунов
️️️️
В. Рыжков
73'
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Шевченко
66'
Замена
А. Салугин
️️️️
М. Бурченко
ГОЛ! 2:0!
А. Базанов
63'
Желтая карточка
А. Гладышев
58'
57'
Замена
О. Поляков
️️️️
Л. Тесак
53'
Желтая карточка
В. Стеклов
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
27
Патрик Кубицки
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
3-4-3
25
Трунин
44
Самсонов
80
Климов
5
Головатенко
5
Гладышев
99
Житнев
28
Рыжков
32
Скороходов
93
Бркляча
11
Базанов
7
Беляев
4-5-1
14
Конюхов
4
Айдов
8
Тесак
55
Тараканов
71
Багаев
18
Корнилов
20
Стеклов
13
Кудряшов
8
Бурченко
40
Кулешов
99
Шевченко
28
Рыжков
11
Едунов
11
Едунов
28
Рыжков
7
Беляев
27
Кубицки
27
Кубицки
7
Беляев
99
Житнев
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Житнев
32
Скороходов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
32
Скороходов
8
Тесак
90
Поляков
90
Поляков
8
Тесак
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
71
Багаев
7
Бояринцев
7
Бояринцев
71
Багаев
8
Бурченко
77
Салугин
77
Салугин
8
Бурченко
Остались в запасе
Cибирь
Торпедо
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Казаков
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Остались в запасе
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Казаков
Статистика матча Cибирь - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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