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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Уфа
Торпедо - Уфа: обзор матча 23 ноября 2013
Торпедо
23.11.2013, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Уфа
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Ю. Кулешов
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Семакин
80'
Замена
Виллиам
️️️️
Н. Жиляев
Желтая карточка
И. Шевченко
77'
73'
Замена
А. Мязин
️️️️
А. Засеев
67'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Заболотный
Замена
А. Салугин
️️️️
Д. Бояринцев
65'
59'
Замена
А. Килин
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
Ю. Кулешов
53'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
45'
+1
Красная карточка
В. Стеклов
38'
22'
Желтая карточка
А. Заболотный
15'
Желтая карточка
Н. Жиляев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Торпедо
77
Александр Салугин
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-2-4-1
14
Конюхов
34
Кацалапов
5
Микуцкис
55
Тараканов
4
Айдов
8
Тесак
40
Кулешов
20
Стеклов
84
Власов
7
Бояринцев
99
Шевченко
4-1-3-2
16
Барановский
44
Тишкин
4
Степанец
19
Осипов
3
Аликин
13
Засеев
11
Карлос
14
Семакин
9
Жиляев
91
Заболотный
85
Голубов
7
Бояринцев
77
Салугин
77
Салугин
7
Бояринцев
40
Кулешов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
40
Кулешов
9
Жиляев
6
Виллиам
6
Виллиам
9
Жиляев
91
Заболотный
9
Нагибин
9
Нагибин
91
Заболотный
85
Голубов
18
Килин
18
Килин
85
Голубов
13
Засеев
87
Мязин
87
Мязин
13
Засеев
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
Главный тренер
Александр Бородюк
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
Остались в запасе
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Торпедо - Уфа
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
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