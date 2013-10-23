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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Торпедо
Енисей - Торпедо: обзор матча 23 октября 2013
Енисей
23.10.2013, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
60'
И. Ламбарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Торпедо
Замена
Д. Магадиев
️️️️
А. Никитин
90'
88'
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
С. Пятикопов
88'
Желтая карточка
А. Харитонов
87'
Желтая карточка
Л. Буш
85'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
84'
82'
Замена
М. Бурченко
️️️️
Л. Тесак
Замена
Л. Буш
️️️️
И. Ламбарский
71'
Замена
П. Рожков
️️️️
Е. Иванов
67'
65'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Д. Бояринцев
ГОЛ! 1:0!
И. Ламбарский
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
3-2-4-1
79
Плотников
5
Пятикопов
4
Никитин
80
Качан
27
Лебамба
22
Шабаев
83
Харитонов
19
Ламбарский
14
Лайзанс
8
Иванов
23
Лескано
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
4
Айдов
5
Микуцкис
71
Багаев
34
Кацалапов
7
Бояринцев
40
Кулешов
84
Власов
6
Свежов
9
Гаурачс
8
Иванов
27
Рожков
27
Рожков
8
Иванов
4
Никитин
22
Магадиев
22
Магадиев
4
Никитин
23
Лескано
63
Рыжов
63
Рыжов
23
Лескано
19
Ламбарский
7
Буш
7
Буш
19
Ламбарский
8
Тесак
8
Бурченко
8
Бурченко
8
Тесак
7
Бояринцев
99
Шевченко
99
Шевченко
7
Бояринцев
Остались в запасе
Енисей
Торпедо
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Сергей Петренко
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
88
Виталий Галыш
АП
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Сергей Петренко
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Енисей - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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