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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Мордовия
Торпедо - Мордовия: обзор матча 05 мая 2014
Торпедо
05.05.2014, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
4 : 2
Завершен
Мордовия
4'
О. Власов
22'
А. Кацалапов
30'
А. Кацалапов
85'
А. Салугин
12'
А. Салугин (АГ)
74'
С. Самодин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Мордовия
Замена
Л. Корнилов
️️️️
А. Салугин
90'
+2
87'
Желтая карточка
Р. Нахушев
ГОЛ! 4:2!
А. Салугин
Пас отдал
М. Багаев
85'
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
И. Шевченко
81'
76'
Желтая карточка
М. Перендиа
74'
ГОЛ! 3:2!
С. Самодин
Пас отдал
Р. Нахушев
73'
Желтая карточка
М. Маркин
57'
Замена
М. Терентьев
️️️️
А. Иванов
53'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 3:1!
А. Кацалапов
30'
28'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Димидко
ГОЛ! 2:1!
А. Кацалапов
22'
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Салугин
ГОЛ! 1:0!
О. Власов
Пас отдал
А. Салугин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦП
71
Михаил Багаев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЛП
8
Антон Бобер
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Рустем Мухаметшин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-1-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
4
Айдов
55
Тараканов
34
Кацалапов
40
Кулешов
84
Власов
20
Стеклов
99
Шевченко
71
Багаев
77
Салугин
4-4-2
1
Коченков
55
Нахушев
35
Хубутия
40
Перендиа
12
Божович
88
Иванов
8
Бобер
2
Димидко
48
Луценко
22
Самодин
9
Мухаметшин
77
Салугин
18
Корнилов
18
Корнилов
77
Салугин
99
Шевченко
5
Микуцкис
5
Микуцкис
99
Шевченко
2
Димидко
93
Маркин
93
Маркин
2
Димидко
88
Иванов
37
Терентьев
37
Терентьев
88
Иванов
Остались в запасе
Торпедо
Мордовия
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Торпедо - Мордовия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Сатурн
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