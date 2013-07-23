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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Оренбург
Торпедо - Оренбург: обзор матча 23 июля 2013
Торпедо
23.07.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
36'
В. Парняков
84'
Д. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Оренбург
86'
Замена
З. Арзиани
️️️️
А. Кобялко
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Андреев
80'
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
С. Бреев
60'
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Воронкин
57'
Замена
А. Москвин
️️️️
В. Астахов
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
М. Бурченко
55'
Замена
Л. Тесак
️️️️
В. Стеклов
46'
Замена
О. Поляков
️️️️
Л. Корнилов
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Парняков
Желтая карточка
Л. Корнилов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
3-5-2
14
Конюхов
71
Багаев
55
Тараканов
15
Князев
8
Бурченко
13
Кудряшов
20
Стеклов
40
Кулешов
18
Корнилов
77
Салугин
99
Шевченко
3-2-3-2
31
Астахов
26
Васиев
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
2
Полуяхтов
3
Воронкин
30
Друзин
23
Бреев
20
Кожанов
22
Кобялко
18
Корнилов
90
Поляков
90
Поляков
18
Корнилов
20
Стеклов
8
Тесак
8
Тесак
20
Стеклов
8
Бурченко
7
Бояринцев
7
Бояринцев
8
Бурченко
31
Астахов
77
Москвин
77
Москвин
31
Астахов
22
Кобялко
25
Арзиани
25
Арзиани
22
Кобялко
23
Бреев
4
Вукобратович
4
Вукобратович
23
Бреев
3
Воронкин
16
Хазов
16
Хазов
3
Воронкин
Остались в запасе
Торпедо
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Казаков
6
Айзат Садыков
ЦЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Владимир Казаков
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Торпедо - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Сатурн
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