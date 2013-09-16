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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Салют
Торпедо - Салют: обзор матча 16 сентября 2013
Торпедо
16.09.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 1
Завершен
Салют
47'
А. Кацалапов
56'
А. Кацалапов
27'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Салют
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
О. Власов
83'
80'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Ридель
Замена
Д. Скепский
️️️️
Э. Гаурачс
75'
73'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
68'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Семенов
58'
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Андреев
ГОЛ! 2:1!
А. Кацалапов
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Кацалапов
47'
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
В. Свежов
46'
Желтая карточка
Э. Гаурачс
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
34
Кацалапов
55
Тараканов
4
Айдов
71
Багаев
84
Власов
20
Стеклов
40
Кулешов
6
Свежов
9
Гаурачс
3-3-2-1-1
35
Телков
29
Ридель
39
Цуканов
24
Мирошниченко
25
Жирный
8
Афонин
13
Семенов
7
Бекетов
90
Михеев
77
Андреев
90
Ахметович
9
Гаурачс
10
Скепский
10
Скепский
9
Гаурачс
6
Свежов
5
Микуцкис
5
Микуцкис
6
Свежов
84
Власов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
84
Власов
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
77
Андреев
9
Яковлев
9
Яковлев
77
Андреев
29
Ридель
31
Ткачук
31
Ткачук
29
Ридель
13
Семенов
15
Чадов
15
Чадов
13
Семенов
Остались в запасе
Торпедо
Салют
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
55
Александр Криворучко
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Торпедо - Салют
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Сатурн
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