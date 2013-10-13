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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Торпедо
Мордовия - Торпедо: обзор матча 13 октября 2013
Мордовия
13.10.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
61'
М. Перендиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Торпедо
Желтая карточка
И. Крутов
90'
+2
Желтая карточка
И. Эдиев
90'
+2
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Маркин
90'
+1
Желтая карточка
В. Пономарев
88'
87'
Желтая карточка
А. Кацалапов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Терентьев
87'
78'
Замена
М. Бурченко
️️️️
Д. Бояринцев
66'
Замена
О. Власов
️️️️
Е. Тараканов
65'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
М. Перендиа
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Перендиа
61'
53'
Желтая карточка
И. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
4-1-4-1
1
Коченков
37
Терентьев
19
Пономарев
5
Эдиев
40
Перендиа
11
Пазин
9
Мухаметшин
8
Бобер
2
Димидко
88
Иванов
93
Маркин
3-2-4-1
14
Конюхов
71
Багаев
4
Айдов
55
Тараканов
34
Кацалапов
8
Тесак
7
Бояринцев
40
Кулешов
6
Свежов
20
Стеклов
99
Шевченко
93
Маркин
34
Крутов
34
Крутов
93
Маркин
37
Терентьев
10
Кириченко
10
Кириченко
37
Терентьев
55
Тараканов
84
Власов
84
Власов
55
Тараканов
7
Бояринцев
8
Бурченко
8
Бурченко
7
Бояринцев
6
Свежов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
6
Свежов
Остались в запасе
Мордовия
Торпедо
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Мордовия - Торпедо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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