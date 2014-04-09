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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Луч
Торпедо - Луч: обзор матча 09 апреля 2014
Торпедо
09.04.2014, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Луч
39'
А. Салугин
81'
А. Салугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Луч
Желтая карточка
И. Князев
89'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Салугин
86'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
В. Стеклов
85'
84'
Замена
В. Романенко
️️️️
В. Пономарев
ГОЛ! 2:0!
А. Салугин
81'
78'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Д. Клопков
70'
Замена
А. Бураев
️️️️
Д. Семочко
62'
Желтая карточка
А. Романович
Желтая карточка
Т. Микуцкис
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Салугин
39'
22'
Желтая карточка
Д. Семочко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Луч
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
3-2-3-1
14
Конюхов
15
Князев
5
Микуцкис
99
Новосельцев
4
Айдов
71
Багаев
20
Стеклов
40
Кулешов
84
Власов
77
Салугин
3-2-4-1
56
Довбня
19
Пономарев
26
Бендзь
23
Могилевский
25
Семочко
12
Пономаренко
10
Кацаев
13
Кудряшов
35
Романович
44
Клопков
9
Асильдаров
20
Стеклов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
20
Стеклов
77
Салугин
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Салугин
19
Пономарев
77
Романенко
77
Романенко
19
Пономарев
44
Клопков
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
44
Клопков
25
Семочко
90
Бураев
90
Бураев
25
Семочко
Остались в запасе
Торпедо
Луч
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Главный тренер
Александр Бородюк
77
Денис Селищев
ЦЗ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Сатурн
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