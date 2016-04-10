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Константин Лепехин
Новости
Константин Лепехин - новости
Завершил карьеру
2 октября 1975 (50)
| Защитник
181 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Лепехин: «Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то Солнце не погаснет»
10 апреля
16
Экс-игрок «Зенита» заявил о необъективности РФС в оценке ситуации в матче «Балтика» – ЦСКА
26 марта
5
Экс-игрок «Зенита» призвал дать шанс Титову, Аленичеву и Мостовому: «Я не понимаю, почему они нигде не работают»
2025.04.22 12:52
8
Экс-игрок «Зенита» не исключил возвращения Абаскаля в топ-клуб РПЛ
2025.04.16 09:10
3
Экс-игрок «Зенита» оценил переход Энрике и продажу Клаудиньо
2025.01.24 11:31
1
Бывший защитник «Зенита» назвал единственный плюс Соболева при конкуренции за место в составе
2024.11.19 11:22
1
Лепехин поделился мнением по поводу возможного перехода Волкова в «Зенит»
2024.06.23 04:33
Бывший игрок «Зенита» сравнил команду Семака со «Спартаком» Романцева
2024.05.31 09:09
9
Ветеран «Зенита» считает, что команда может выиграть Лигу Европы в этом сезоне
2017.12.15 21:47
4
Лепехин считает, что в матче между ЦСКА и «Зенитом» фаворит очевиден
2017.10.21 12:14
7
Экс-защитник «Зенита» сказал, что питерцы не должны бояться «Русенборга»
2017.10.19 19:46
1
Лепехин не считает Жонатаса нападающим топ-уровня
2017.08.24 10:14
4
Лепехин: «Теперь с Манчини можно спрашивать за результат в полном объеме»
2017.08.24 06:34
1
Лепехин не исключил, что Лига Европы не нужна «Зениту»
2017.08.21 10:06
6
Лепехин: «Не сказал бы, что Кокорин тащит на себе команду»
2017.08.21 07:15
1
Лепехин: «Зенит» силен умением реализовать выход в быструю атаку»
2017.07.17 10:42
2
Лепехин не увидел неожиданностей в составе «Зенита»
2017.07.17 08:53
1
Лепехин: «Оценку давать рано, но «Зенит» будет бороться за чемпионство»
2017.07.17 07:05
3
Лепехин не сожалеет об уходе Данни из «Зенита»
2017.06.05 11:53
4
Бывший игрок «Зенита»: «Следующим тренером команды должен стать россиянин»
2017.03.14 09:21
30
Лепехин: «Иванович будет получать в «Зените» 5 миллионов в год? Это много для любого игрока РФПЛ»
2017.01.28 08:08
6
Лепехин не верит в административный ресурс «Зенита»
2016.11.21 11:15
13
Лепехин: «Зенит» будет иметь подавляющее преимущество над «Уралом»
2016.10.14 11:37
6
Лепехин: «У Луческу на данный момент нет четкого понимания основного состава «Зенита»
2016.09.29 15:56
8
Лепехин: «С Витселем в составе «Зениту» легче забивать голы»
2016.08.13 20:40
4
Лепехин: «Победа «Ростова» в чемпионате докажет, что деньги — не главное, но в матче победит «Зенит»
2016.04.24 10:31
8
Лепехин: «Халк, Данни и Дзюба показали свои лучшие качества в матче с «Рубином»
2016.03.14 11:25
1
Лепехин: «Ни один из новичков «Зенита» не заслуживает места в стартовом составе»
2016.02.28 16:29
1
Лепехин: «Зенит» собирает лучших российских футболистов, и это правильно»
2016.01.31 14:19
3
Лепехин: «Зенит» неадекватно оценивает соперника в чемпионате России»
2015.11.29 03:50
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