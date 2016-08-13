Лепехин: «С Витселем в составе «Зениту» легче забивать голы»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями об игре сине-бело-голубых под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. При этом он отметил большую значимость для петербуржцев двух центральных полузащитников – Акселя Витселя и Хави Гарсии.

«Футболиста, который определял бы результат, сейчас в «Зените» нет. Раньше им был Халк. При этом сейчас очень важны для команды Хави Гарсия и Аксель Витсель. Для достижения результата в этом «Зените» важны игроки не такие яркие, но полезные, которые позволят как можно меньше пропускать. Типичный агрессивный опорный полузащитник Гарсия может и разрушить атаку, и отдать пас, выполняет огромный объем черновой работы. В данном составе он приносит большую пользу.

Роль Витселя в нынешнем «Зените» трудно переоценить – это футболист, который практически не теряет мяч. Очень важно, когда команда много времени владеет мячом. С этим футболистом в составе легче забить гол, поскольку «Зенит» дольше играет с мячом.

Думаю, что сам Луческу сейчас не знает, в какой футбол будет играть «Зенит». Потому что даже если видел, как будет строить игру, приходя в клуб, сейчас ему понятно, что задуманного ранее не происходит. Если этот состав так и останется у «Зенита», надо будет думать, как менять игру. Результаты говорят сами за себя: даже после победы над «Ростовом» позитива не очень много. Только результат радует, но есть много «если». Удаление, «Ростов» был ослаблен – и все равно создавал проблемы», – сказал Лепехин.