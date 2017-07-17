Лепехин: «Оценку давать рано, но «Зенит» будет бороться за чемпионство»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин после матча первого тура со «СКА-Хабаровском» (2:0) заявил, что команда из Санкт-Петербурга показала футбол, позволяющий бороться за чемпионство в этом сезоне. При этом он отметил, что сине-бело-голубые будут прибавлять с каждой игрой.

– В целом игра понравилась. «Зенит» выглядел достойно и был сильнее своего соперника. Но самое главное, что хозяева поля не выглядели дебютантом Премьер-лиги. «СКА-Хабаровск» мне понравился. Не ожидал, что он даст бой сине-бело-голубым. Однако с оценками хабаровчанам пока повременим. Их можно будет давать после матчей с середняками, которые играют в закрытый футбол. Лидеры же, как правило, и сами играют, и другим дают. В частности – «Зенит».

– Мог ли «СКА-Хабаровск» рассчитывать на ничью?

– Если бы соперник сравнял счет в концовке игры, то, возможно, и удалось бы сыграть вничью. Но наша команда его дожала и заслужила победу в матче.

– Какое впечатление произвел обновленный «Зенит»?

– Объективную оценку давать рано, но уже можно сказать, что команда будет бороться за чемпионство. «Зенит» не стал слабее, чем был раньше. При этом сине-бело-голубые будут прибавлять с каждой игрой, потому что идет формирование новой команды.

– Что-то новое удалось увидеть в игре команды Роберто Манчини?

– Что-то особенное в глаза не бросилось. В футболе вообще что-то новое трудно увидеть. Исполнители стали другие. В тактической схеме если что-то изменится, мы увидим это туров через пять-шесть.