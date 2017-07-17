Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лепехин: «Оценку давать рано, но «Зенит» будет бороться за чемпионство»

Лепехин: «Оценку давать рано, но «Зенит» будет бороться за чемпионство»

17 июля 2017, 07:05
3

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин после матча первого тура со «СКА-Хабаровском» (2:0) заявил, что команда из Санкт-Петербурга показала футбол, позволяющий бороться за чемпионство в этом сезоне. При этом он отметил, что сине-бело-голубые будут прибавлять с каждой игрой.

– В целом игра понравилась. «Зенит» выглядел достойно и был сильнее своего соперника. Но самое главное, что хозяева поля не выглядели дебютантом Премьер-лиги. «СКА-Хабаровск» мне понравился. Не ожидал, что он даст бой сине-бело-голубым. Однако с оценками хабаровчанам пока повременим. Их можно будет давать после матчей с середняками, которые играют в закрытый футбол. Лидеры же, как правило, и сами играют, и другим дают. В частности – «Зенит».

– Мог ли «СКА-Хабаровск» рассчитывать на ничью?

– Если бы соперник сравнял счет в концовке игры, то, возможно, и удалось бы сыграть вничью. Но наша команда его дожала и заслужила победу в матче.

– Какое впечатление произвел обновленный «Зенит»?

– Объективную оценку давать рано, но уже можно сказать, что команда будет бороться за чемпионство. «Зенит» не стал слабее, чем был раньше. При этом сине-бело-голубые будут прибавлять с каждой игрой, потому что идет формирование новой команды.

– Что-то новое удалось увидеть в игре команды Роберто Манчини?

– Что-то особенное в глаза не бросилось. В футболе вообще что-то новое трудно увидеть. Исполнители стали другие. В тактической схеме если что-то изменится, мы увидим это туров через пять-шесть.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит СКА-Хабаровск Лепехин Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1500280547
Так а для чего взят Манчини и новые игроки? Глупо было бы объявить борьбу за ЛЧ, например. Так что поборемся. (Спартач)
Ответить
subbotaspartak
1500286093
Хабаровск обыграли - к чемпионству готовы, Да что вы-да что вы...
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500286144
Ясен пень при Манчини, да при таком количестве покупок.
Ответить
Главные новости
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
3
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
8
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
14
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
4
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
14
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
21
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
40
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
45
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+