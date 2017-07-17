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    Лепехин: «Оценку давать рано, но «Зенит» будет бороться за чемпионство»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин после матча первого тура со «СКА-Хабаровском» (2:0) заявил, что команда из Санкт-Петербурга показала футбол, позволяющий бороться за чемпионство в этом сезоне. При этом он отметил, что сине-бело-голубые будут прибавлять с каждой игрой.

    – В целом игра понравилась. «Зенит» выглядел достойно и был сильнее своего соперника. Но самое главное, что хозяева поля не выглядели дебютантом Премьер-лиги. «СКА-Хабаровск» мне понравился. Не ожидал, что он даст бой сине-бело-голубым. Однако с оценками хабаровчанам пока повременим. Их можно будет давать после матчей с середняками, которые играют в закрытый футбол. Лидеры же, как правило, и сами играют, и другим дают. В частности – «Зенит».

    – Мог ли «СКА-Хабаровск» рассчитывать на ничью?

    – Если бы соперник сравнял счет в концовке игры, то, возможно, и удалось бы сыграть вничью. Но наша команда его дожала и заслужила победу в матче.

    – Какое впечатление произвел обновленный «Зенит»?

    – Объективную оценку давать рано, но уже можно сказать, что команда будет бороться за чемпионство. «Зенит» не стал слабее, чем был раньше. При этом сине-бело-голубые будут прибавлять с каждой игрой, потому что идет формирование новой команды.

    – Что-то новое удалось увидеть в игре команды Роберто Манчини?

    – Что-то особенное в глаза не бросилось. В футболе вообще что-то новое трудно увидеть. Исполнители стали другие. В тактической схеме если что-то изменится, мы увидим это туров через пять-шесть.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.07.2017 07:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 13:09

      Ясен пень при Манчини, да при таком количестве покупок.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июля 2017, 13:08

      Хабаровск обыграли - к чемпионству готовы,
      Да что вы-да что вы...

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 11:35

      Так а для чего взят Манчини и новые игроки? Глупо было бы объявить борьбу за ЛЧ, например. Так что поборемся. (Спартач)

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