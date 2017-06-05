Лепехин не сожалеет об уходе Данни из «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин считает отказ клуба от продления контракта с португальским полузащитником Мигелем Данни вполне логичным. Он добавил, что не сожалеет об уходе футболиста.

– Данни заявил, что покидает «Зенит». Клуб не стал продлевать с ним контракт. Как к этому относитесь?

– Считаю, что это оправдано и логично. Сожаление о том, что он уходит, может быть, но все рано или поздно уйдут. Раз клубом было принято такое решение, значит, они чем-то руководствовались. Сейчас нужно поблагодарить игрока за то, что он радовал болельщиков и очень долго помогал команде делать результат.

– Весной Данни неплохо смотрелся. Согласны с этим?

– Я бы не хотел давать оценок. Скажу так: до последней травмы он был одним из ведущих футболистов, который определял результат. После травмы он еще не стал тем, кем был, но бесспорно и то, что он был полезен и после восстановления от повреждения. Но у меня нет сожаления, что он уходит.

– «Зенит» подписал контракт с Нобоа. Как вам этот трансфер?

– В чемпионате России это один из лучших опорных полузащитников. Причем он доказывает это уже не один год. Его приобретение, наверное, оправдано. Считаю, что этот футболист принесет пользу «Зениту». Его уровень подходит под задачу чемпионства и успешного выступления в еврокубках.