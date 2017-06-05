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Лепехин не сожалеет об уходе Данни из «Зенита»

5 июня 2017, 11:53
4

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин считает отказ клуба от продления контракта с португальским полузащитником Мигелем Данни вполне логичным. Он добавил, что не сожалеет об уходе футболиста.

– Данни заявил, что покидает «Зенит». Клуб не стал продлевать с ним контракт. Как к этому относитесь?

– Считаю, что это оправдано и логично. Сожаление о том, что он уходит, может быть, но все рано или поздно уйдут. Раз клубом было принято такое решение, значит, они чем-то руководствовались. Сейчас нужно поблагодарить игрока за то, что он радовал болельщиков и очень долго помогал команде делать результат.

– Весной Данни неплохо смотрелся. Согласны с этим?

– Я бы не хотел давать оценок. Скажу так: до последней травмы он был одним из ведущих футболистов, который определял результат. После травмы он еще не стал тем, кем был, но бесспорно и то, что он был полезен и после восстановления от повреждения. Но у меня нет сожаления, что он уходит.

– «Зенит» подписал контракт с Нобоа. Как вам этот трансфер?

– В чемпионате России это один из лучших опорных полузащитников. Причем он доказывает это уже не один год. Его приобретение, наверное, оправдано. Считаю, что этот футболист принесет пользу «Зениту». Его уровень подходит под задачу чемпионства и успешного выступления в еврокубках.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Нобоа Кристиан Лепехин Константин
Комментарии (4)
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STALKER27
1496653863
Жалко...
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семёнычев
1496654436
В одном прав Костя Лепёхин, в том, что начальству в жопу не заглядывают... Дело футболистов играть,ни о чём, кроме игры не думая...чтоб не получалось,как с Денисовым, да Широковым..
Да и начальство не редко любит подхалимаж, а это может и девиденты принести))
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алекс88
1496655475
Тогда Юсупова надо гнать...Гарсия с его зарплатой вряд ли сядет на лавку+ нобоа+ не понятный эрнани....4 опорника наххх не надо
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kanaev9
1496663374
Кто это Лепёхин?
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