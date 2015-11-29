Лепехин: «Зенит» неадекватно оценивает соперника в чемпионате России»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал поражение команда из Санкт-Петербурга в матче 17-го тура РФПЛ от грозненского «Терека» (1:4).

«Почему мы видим разный «Зенит» в РФПЛ и ЛЧ? Пора этот вопрос задать Виллаш-Боашу. Первое, что мне приходит в голову, это неадекватная оценка соперника в чемпионате России. По-другому нельзя никак объяснить, почему футболисты в течение недели выходят на один матч, в котором контролируют игру и уверенно побеждают, а в другом безвольно и без вариантов проигрывают.

Лимит не является главным врагом «Зенита». Даже если он и был главным противником Виллаш-Боаша, то в условиях, в которых находится питерский клуб, эту проблему можно было решить в течение месяца. А разговоры о лимите идут уже полгода», — сказал Лепехин.