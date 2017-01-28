Лепехин: «Иванович будет получать в «Зените» 5 миллионов в год? Это много для любого игрока РФПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказал мнение о возможном переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит». Ранее сообщалось, что серб подпишет с петербургским клубом контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

«Безусловно, это футболист уровня английского чемпионата, это говорит само за себя. За «Челси» он играет с 2008 года, что подтверждает его класс. Наверное, в Премьер-лигу попасть случайно можно, но закрепиться там и заиграть дано не каждому, ведь это лучшая лига в мире. Уверен, он поможет нашей команде.

У меня есть вопросы по его мотивации, и этот вопрос стандартный. Насколько мотивирован Иванович играть и доказывать – мне неизвестно. С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы – деньги. Он будет получать 5 миллионов евро в год? Я считаю, что такие деньги для любого игрока российского чемпионата – это много», – сказал Лепехин.