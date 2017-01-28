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    Лепехин: «Иванович будет получать в «Зените» 5 миллионов в год? Это много для любого игрока РФПЛ»

    Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказал мнение о возможном переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит». Ранее сообщалось, что серб подпишет с петербургским клубом контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

    «Безусловно, это футболист уровня английского чемпионата, это говорит само за себя. За «Челси» он играет с 2008 года, что подтверждает его класс. Наверное, в Премьер-лигу попасть случайно можно, но закрепиться там и заиграть дано не каждому, ведь это лучшая лига в мире. Уверен, он поможет нашей команде.

    У меня есть вопросы по его мотивации, и этот вопрос стандартный. Насколько мотивирован Иванович играть и доказывать – мне неизвестно. С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы – деньги. Он будет получать 5 миллионов евро в год? Я считаю, что такие деньги для любого игрока российского чемпионата – это много», – сказал Лепехин.

    Источник: Rusfootball.info

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    28.01.2017 08:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 28 января 2017, 14:21

      да это много , но посмотри зарплаты русских футболистов не кто из них таких денег не заслуживает

      0
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 28 января 2017, 10:01

      !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2017, 09:32

      Хорошее приобретение будет для Зенита.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 28 января 2017, 09:31

      да не поедет он

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 января 2017, 08:55

      а сколько в Челси он получал интересно,

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin > Zenit-84 28 января 2017, 10:40

      да около этого на понижение в з/п вряд ли пойдет да китайцы на него глаз положили теперь .если перейдет аля гарай будет думаю

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