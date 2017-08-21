Лепехин не исключил, что Лига Европы не нужна «Зениту»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что клуб из Санкт-Петербурга не потерял шансы на выход в групповую стадию Лиги Европы после поражения от «Утрехта» в первом матче. Напомним, что на прошлой неделе «Зенит» уступил на выезде со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в ближайший четверг в России.

– Стало ли неожиданным для вас поражение команды в Утрехте?

– Конечно, обладая таким составом и качественным тренером, подобные клубы нужно проходить.

– Какими видите шансы питерцев в ответной игре?

– Ничего не потеряно. Да, неприятное поражение, но я думаю, что «Зениту» по силам отыграться. 0:1 – не так страшно. Главное, проанализировать, из-за чего проблемы возникли.

– Нет ощущения, что «Зениту» не нужна Лига Европы?

– Не думаю. Хотя не исключено, что главный тренер не ставит ее в приоритет. Но, по-моему, «Зенит» даже экспериментальным составом может выйти в групповой этап.