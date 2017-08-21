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    Лепехин не исключил, что Лига Европы не нужна «Зениту»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что клуб из Санкт-Петербурга не потерял шансы на выход в групповую стадию Лиги Европы после поражения от «Утрехта» в первом матче. Напомним, что на прошлой неделе «Зенит» уступил на выезде со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в ближайший четверг в России.

    – Стало ли неожиданным для вас поражение команды в Утрехте?

    – Конечно, обладая таким составом и качественным тренером, подобные клубы нужно проходить.

    – Какими видите шансы питерцев в ответной игре?

    – Ничего не потеряно. Да, неприятное поражение, но я думаю, что «Зениту» по силам отыграться. 0:1 – не так страшно. Главное, проанализировать, из-за чего проблемы возникли.

    – Нет ощущения, что «Зениту» не нужна Лига Европы?

    – Не думаю. Хотя не исключено, что главный тренер не ставит ее в приоритет. Но, по-моему, «Зенит» даже экспериментальным составом может выйти в групповой этап.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.08.2017 10:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2017, 13:53

      нет игры и не предвидится Манчини не тот тренер который нужен Зениту и аргентинцев по накупали зря хватило бы и двоих Маммана и Краневиттер средние игроки типа наших

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 августа 2017, 14:23

      она мало кому нужна, жду что краснодар тоже сольется

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 21 августа 2017, 13:33

      Возможно.

      -1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 августа 2017, 13:13

      Это верно, соломку нужно подстелить заранее.

      5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 августа 2017, 11:12

      Главное нелепую банку в свои ворота не пропустить

      -1
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