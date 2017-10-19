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    Экс-защитник «Зенита» сказал, что питерцы не должны бояться «Русенборга»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Русенборга» в рамках групповой стадии Лиги Европы.

    «Я уверен, что «Зенит» является одним из главных фаворитов Лиги Европы. Сегодня он однозначно будет иметь преимущество, ведь команда любит атаковать, да и качественные исполнители есть. Территориальное преимущество будет точно у «Зенита». Насколько оно воплотится в голы – это вопрос. Но подопечные Манчини после поражения от «Арсенала» точно постараются реабилитироваться.

    Что касается «Русенборга», то скандинавский стиль специфический, и у них большой упор делается на стандарты. Возможно, в этом компоненте «Русенборг» будет превосходить «Зенит». Но в Норвегии не тот чемпионат, клуб из которого «Зенит» должен бояться. А если норвежцы будут ориентироваться на прошлый матч с «Арсеналом», то у нас шансы возрастут значительно», — сказал победитель Кубка России-1999.

    Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по московскому времени. Ранее стали известны стартовые составы команд. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 19:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 октября 2017, 19:58

      Не должны но заставят

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