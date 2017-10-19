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    Иванович, Кокорин и Бендтнер начнут матч «Зенит» – «Русенборг» с первых минут

    Известны стартовые составы «Зенита» и «Русенборга» на матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.

    «Русенборг»: Хансен, Хеденстад, Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен, Конрадсен, Адегбенро, Бендтнер, Мелинг.

    Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    19.10.2017 19:15
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 19 октября 2017, 21:01

      Дави Зенит!!! Уверенной победы!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12134

      BRO_football 19 октября 2017, 20:35

      Разговор с Путиным Фурсенко ничему не научил. Он всё равно в стартовый состав ставит 3 русских и 8 иностранцев.
      И правильно делает!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 19 октября 2017, 20:16

      разгром!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      platinum93 19 октября 2017, 19:48

      Победы нам всем!!! Очки для уефа России нужны!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 19 октября 2017, 19:44

      Только победа!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18229

      ilichkadr 19 октября 2017, 19:33

      Давайте кони, мясные, быки, земляки-сельмаш...... подключайтесь! Вперед за Питер, вперед за Россию!!!!!!!!!!!!!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 19:32

      С первых минут надо начать играть, создавать и реализовывать!!!
      Победы Зениту!! Зрелище болельщикам!! Настроения людям!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 октября 2017, 19:28

      Жду разгрома от Зенита удачи

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      Челнинец 19 октября 2017, 19:23

      3 с русским паспортом)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Челнинец 19 октября 2017, 20:55

      И что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main > SPbZenit12 19 октября 2017, 21:16

      fk Mipa

      0
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