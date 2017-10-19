Иванович, Кокорин и Бендтнер начнут матч «Зенит» – «Русенборг» с первых минут

Известны стартовые составы «Зенита» и «Русенборга» на матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.
«Русенборг»: Хансен, Хеденстад, Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен, Конрадсен, Адегбенро, Бендтнер, Мелинг.
Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: ФК «Зенит»