Лепехин: «Зенит» будет иметь подавляющее преимущество над «Уралом»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин уверен, что «сине-бело-голубые» будут в разы превосходить над екатеринбургским «Уралом» в предстоящем матче 10-го тура Премьер-Лиги.

«Скорее всего, «Зенит» будет иметь подавляющее преимущество. Как игровое, так и территориальное. Насколько он сможет его реализовать, тяжело спрогнозировать. При быстро забитом мяче будет лeгкая победа.



Если что-то пойдeт не так, возникнут сложности. Но даже при них, по-моему, «Зенит» одержит победу. Я уже молчу, что наша команда во встречах с подобными соперниками всегда считается фаворитом», – сказал Лепехин.