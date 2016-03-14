Лепехин: «Халк, Данни и Дзюба показали свои лучшие качества в матче с «Рубином»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал матч 20-го тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин» (4:2).

«В игре «Зенита» все наконец встало на свои места. Халк, Данни и Дзюба показали свои лучшие качества. Питерцы закономерно забили много, но могли и больше. Понравилось, что на определенном этапе игры футболисты поймали кураж. Если у Данни это бывает нередко, то остальные смогли проявить себя впервые за долгое время. Было видно, что подопечные Андре Виллаш-Боаша играли с большим удовольствием.



Борьба за золото обострилась. Хотя я не думаю, что для «Зенита» что-то глобально изменилось после поражения ЦСКА от «Ростова». Самое плохое для «Зенита», что все зависит от «армейцев», а не от них самих.

Возможно, вылет из Лиги чемпионов отчасти разгрузил «Зенит» психологически. С другой стороны, питерцы укомплектованы такими игроками, что говорить о каком-то излишнем давлении неправильно. Это ведь не ребята из СДЮШОР, которые не справились с давлением. Для футболистов такого уровня это должно звучать оскорбительно», - сказал Лепехин.