Лепехин поделился мнением по поводу возможного перехода Волкова в «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями по поводу вероятного трансфера футболиста «Краснодара» Сергея Волкова.

«Насчет усиления не берусь судить. Но я точно знаю, что «Зенит» всегда обращает внимание на футболистов, которые на самом деле себя проявляют. Исходя из этой точки зрения, значит, что этот человек проявлял себя в «Краснодаре». Я не очень много их игр смотрел. Насколько он усилит «Зенит» – трудно судить. Сине-бело-голубые и так лучшая команда на протяжении шести лет в России. Это шанс для футболиста самому себя попробовать. Мы видим, что не все, кто приходит в «Зенит», могут заиграть в его составе», – высказал мнение Лепехин.