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    • Лепехин поделился мнением по поводу возможного перехода Волкова в «Зенит»

    Лепехин поделился мнением по поводу возможного перехода Волкова в «Зенит»

    Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями по поводу вероятного трансфера футболиста «Краснодара» Сергея Волкова.

    «Насчет усиления не берусь судить. Но я точно знаю, что «Зенит» всегда обращает внимание на футболистов, которые на самом деле себя проявляют. Исходя из этой точки зрения, значит, что этот человек проявлял себя в «Краснодаре». Я не очень много их игр смотрел. Насколько он усилит «Зенит» – трудно судить. Сине-бело-голубые и так лучшая команда на протяжении шести лет в России. Это шанс для футболиста самому себя попробовать. Мы видим, что не все, кто приходит в «Зенит», могут заиграть в его составе», – высказал мнение Лепехин.

    • 21-летний Сергей Волков, выступающий на позиции крайнего защитника, является выпускником академии «Краснодара». Всего футболист провел 73 поединка в майке своего родного клуба. В них Сергей сумел отметиться 2 голами и 8 голевыми передачами.
    • В минувшем сезоне Волков набрал 3 ассиста в 29 играх во всех соревнованиях. Отметим, что в активе россиянина 4 встречи за сборную России.
    • Кубанский клуб по итогам розыгрыша РПЛ смог финишировать на 2-й позиции. Это лучший результат в истории «Краснодара».
    • Ранее в СМИ появились сведения о том, что Волков близок к переходу в «Зенит». По данным различных источников, футболист уже находится в Санкт-Петербурге и готовится к подписанию трудового соглашения с чемпионом России.

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    Источник: «Бомбардир»

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