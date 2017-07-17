Лепехин: «Зенит» силен умением реализовать выход в быструю атаку»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин уверен, что до первого гола команды из Санкт-Петербурга в Хабаровске шла равная игра. По его словам, счет могла открыть любая из команд, но сыграл уровень «Зенита». Напомним, что матч первого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.

– Вытекал ли первый гол «Зенита» из логики игры?

– Нет, поскольку игра была живая и могла закончиться как угодно. Я думаю, что оборона хабаровчан, не сблизившись с Кузяевым, вынудила его ударить по воротам. Однако именно этим «Зенит» и силен – умением реализовать выход в быструю атаку. В отличие от хозяев поля, которые несколько раз имели подобные выходы, но не забили, что говорит о разнице в классе.

– А что скажете про гол Кокорина? Насколько он важен для футболиста?

– По-моему, для него нет такого понятия как важный в психологическом плане гол. Кокорин уже сложившийся футболист и человек. Такой фактор как удача на него не оказывает какого-либо влияния.

– Как выглядели остальные «сборники»?

– На фоне прошедшей игры кого-то выделять не хочется. Все сыграли так, чтобы победить соперника. Каких-то провалов не видел. В то же время не наблюдалось и феерии, которая бывает у футболистов.

– Насколько «Зениту» не хватает Данни и Кержакова? Можно ли их уход считать потерей для команды?

– В игре с хабаровчанами их отсутствие абсолютно никак не сказывалось. Но, возможно, будут матчи, когда португальца на поле будет не хватать. Все-таки он долгое время определял игру «Зенита». Ну а в целом, когда игрок уходит, не нужно мусолить и обсуждать эту тему. Тем более что клуб такого уровня, как «Зенит», может безболезненно расставаться с любым футболистом. Что касается Кержакова, то здесь я доверяю его решению. Раз ушел, значит, не мог больше помочь команде. Александр достаточно опытный и анализирующий ситуацию человек. Поэтому говорить на тему, было бы ему лучше или хуже, не совсем правильно.

– Что думаете о перспективах возвращения в «Зенит» Аршавина?

– Я думаю, что испортить он однозначно ничего не может. Хотя как Андрей сейчас играет в «Кайрате», я не видел. С точки зрения пиар-акции это был бы хороший ход. Болельщики в Петербурге наверняка бы поддержали приход такого футболиста в команду. И руководство «Зенита» могло бы сыграть на этом.