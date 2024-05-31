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  • Бывший игрок «Зенита» сравнил команду Семака со «Спартаком» Романцева

Бывший игрок «Зенита» сравнил команду Семака со «Спартаком» Романцева

31 мая 2024, 09:09
9

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин сравнил петербуржскую команду под руководством Сергея Семака и «Спартак» времен работы в нем Олег Романцева.

«Это очень интересный вопрос, кто из них сильнее. Конечно, мы этого никогда не узнаем, ведь эти команды никогда не встретятся между собой.

Но я могу сказать, что разница между ними есть – в «Спартаке» Романцева ведущую роль на поле определяли россияне, а в «Зените» Семака это делают иностранцы. Это большая разница, но выбрать сильнейшего из этих команд я не могу, а если бы и мог, то не стал бы, чтобы не обидеть слабейшего», – сказал Лепехин.

  • Ранее Семак установил рекорд, став чемпионом России шесть сезонов подряд.
  • «Спартак» под руководством Олега Романцева побеждал с командой пять сезонов подряд с 1997 по 2001 год. Всего, как тренер, он побеждал 8 раз в чемпионате России и 1 – в чемпионате СССР.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Лепехин Константин Романцев Олег Семак Сергей
Комментарии (9)
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neveldomha
1717139115
Странные критерии оценки тренера. У Анчелотти на главных ролях бразильцы, немцы и что Романцев лучше итальянца?
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Зарема лис
1717141585
Спартак расположился на 34 позиции со 111 очками. У ЦСКА 92 очка и 45 место в мировом рейтинге, а Зенит лишь на 57 строчке с 70 очками. В 100 лучших команд также попадает Локомотив – 36 очков и заслуженное 97 место. Всего в рейтинговой таблице УЕФА 520 клубов. Отметим также Ростов на 214 месте с 10 очками и Рубин на 163 месте – 15 очков. Спартак Романцева был и остаётся на голову сильней Зенита, когда будут постоянно выходить из группы ЛЧ, тогда можно будет сравнивать(Если мы в еврокубки вернёмся). Искусственно добытые чемпионства, без успехов в Европе не стоят ни гроша.
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alefreddy
1717146468
Сборная Бразилии+Барриос а еще и Кассейра итд
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ivany4
1717156413
Вопрос решается просто, если человек умён и знает предмет разговора. Для знатоков - - Слышали ли вы о Романцевском футболе? + - Слышали ли вы о футболе Семака? - - Слышали ли вы о Спартаковской погоде? + - Слышали ли вы о Зенитовской погоде? - - Слышали ли вы о Спартаковких стеночках, забеганиях, кружевах? + - Слышали ли вы о Зенитовских стеночках, забеганиях, кружевах? - и т.д. и т.п. Но главное - Слышали ли вы о купленных чемпионствах Романцева? НЕТ. Слышали ли вы о купленных чемпионствах для Семака? ДА.
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