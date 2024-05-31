Бывший игрок «Зенита» сравнил команду Семака со «Спартаком» Романцева

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин сравнил петербуржскую команду под руководством Сергея Семака и «Спартак» времен работы в нем Олег Романцева.
«Это очень интересный вопрос, кто из них сильнее. Конечно, мы этого никогда не узнаем, ведь эти команды никогда не встретятся между собой.
Но я могу сказать, что разница между ними есть – в «Спартаке» Романцева ведущую роль на поле определяли россияне, а в «Зените» Семака это делают иностранцы. Это большая разница, но выбрать сильнейшего из этих команд я не могу, а если бы и мог, то не стал бы, чтобы не обидеть слабейшего», – сказал Лепехин.
- Ранее Семак установил рекорд, став чемпионом России шесть сезонов подряд.
- «Спартак» под руководством Олега Романцева побеждал с командой пять сезонов подряд с 1997 по 2001 год. Всего, как тренер, он побеждал 8 раз в чемпионате России и 1 – в чемпионате СССР.
Источник: «РБ Спорт»