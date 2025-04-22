Экс-игрок «Зенита» призвал дать шанс Титову, Аленичеву и Мостовому: «Я не понимаю, почему они нигде не работают»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепeхин высказался о безработных российских тренерах.

«Хочется, чтобы в «Динамо» был тренер россиянин. Посмотрите на «Зенит», где долго были иностранцы, а потом пришeл Семак и выиграл шесть чемпионств. Когда-то и «Динамо» придeт к тому, чтобы дать шанс россиянину.

Всем российским клубам пора вернуться к российским тренерам и футболистам. Мы не прославляем сейчас Россию в международных турнирах, осталось только начать доверять россиянам на поле и скамейке запасных.

Пока можно что-то безболезненно изменить. Не надо устраивать обязаловку, но должно быть внутреннее понимание отдельно взятых клубов. Патриотичное мышление.

Без доверия нельзя проверить, сможет работать тренер или нет. Некоторым даже не дают шансов попробовать. У нас много футболистов прошлого могли бы себя проявить. Те же Титов и Аленичев. Я не понимаю, почему они нигде не работают.

Есть тот же Мостовой. Сейчас он получил лицензию, самое время проявить себя, показать возможности. Да и мы посмотрим, как он может управлять командой. Человек поиграл на хорошем уровне, поработал с сильными тренерами. У него есть свои мысли и задумки. Самое время пробовать», – сказал Лепeхин.