Лепехин не верит в административный ресурс «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин высказался относительно мастерства футболистов клуба из Санкт-Петербурга, сравнив их со «Спартаком», который выиграл первый круг чемпионата России в текущем сезоне.

«С точки зрения психологии выиграть первый круг чемпионата было важно для москвичей, но с точки зрения стратегии – не важно, потому что отрыв минимальный, за одну игру он может улетучиться. Все самое интересное будет происходить вновь во второй части сезона.

Чемпионство «Зенита»? У игроков питерского клуба и мастерство выше, и состав сильнее. Слышал, что такое же мнение есть у болельщиков «Спартака», но они наверняка между строк намекают на административный ресурс «Зенита», либо сглазить не хотят. Тем не менее, «Зенит» по составу был сильнее и в прошлом году, но чемпионом так и не стал, даже в Лигу чемпионов не попал. А в административный ресурс «Зенита» я не верю. Если бы что-то подобное было – питерцы каждый год бы становились чемпионами», – считает Лепехин.

После 14-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, имея на своем счету 34 очка. «Зенит» идет на второй позиции, отставание от москвичей составляет три очка.