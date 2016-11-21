Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лепехин не верит в административный ресурс «Зенита»

21 ноября 2016, 11:15
13

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин высказался относительно мастерства футболистов клуба из Санкт-Петербурга, сравнив их со «Спартаком», который выиграл первый круг чемпионата России в текущем сезоне.

«С точки зрения психологии выиграть первый круг чемпионата было важно для москвичей, но с точки зрения стратегии – не важно, потому что отрыв минимальный, за одну игру он может улетучиться. Все самое интересное будет происходить вновь во второй части сезона.

Чемпионство «Зенита»? У игроков питерского клуба и мастерство выше, и состав сильнее. Слышал, что такое же мнение есть у болельщиков «Спартака», но они наверняка между строк намекают на административный ресурс «Зенита», либо сглазить не хотят. Тем не менее, «Зенит» по составу был сильнее и в прошлом году, но чемпионом так и не стал, даже в Лигу чемпионов не попал. А в административный ресурс «Зенита» я не верю. Если бы что-то подобное было – питерцы каждый год бы становились чемпионами», – считает Лепехин.

После 14-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, имея на своем счету 34 очка. «Зенит» идет на второй позиции, отставание от москвичей составляет три очка.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Лепехин Константин
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1479718225
Гнилое мнение-не было бы админ ресурса-фиг бы вы выиграли у Спартака.И это факт.
Ответить
kanav67
1479718827
А у кого это из Зенита "мастерство " выше , чем у Спартака? Может у Ладыгина, или Анюкова? Дзюба лучше Зе Луиша? или Шатов сильнее Промеса? Может быть Нету сильнее Боккетти? Полсостава Зенита назвал и все слабее Спартака!
Ответить
altezzik
1479719051
Видно невооруженным глазом, что админ ресурс есть прежде всего у Зенита и ЦСКА. Затем идут все московские клубы типа Спартака и Локо. Вот у провинциалов типа Амкара и Томи действительно нет админ ресурсов.
Ответить
BANNIKOV1970
1479719219
Не веришь?Да ладно ёпт!За газ платит вся страна а игроков покупает только зинка!
Ответить
порт
1479720197
У как свинки возбудились.
Ответить
super.zenitchik
1479730455
Зенит честно выигрывает. А вчера опять судья пенальти за фол против Чумы Анене в штрафной хрюшек не поставил. Отвернулся, вроде ничего не видел. А фол был 100%. И комментаторы сразу заткнулись. Вот где коррупция - В Москве!
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
9
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Все новости
Все новости
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
10
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
4
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+