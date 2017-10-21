Лепехин считает, что в матче между ЦСКА и «Зенитом» фаворит очевиден

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По мнению ветерана, петербургская команда является явным фаворитом встречи.

– Для вас фаворит в матче ЦСКА – «Зенит» очевиден?

– Думаю, очевиден. Последние матчи двух этих команд показали, что питерцы сейчас находятся в более оптимальном игровом состоянии. Да и эмоциональном тоже. И потом, комплектование у «Зенита» намного лучше.

– Есть ли у ЦСКА хоть какие-то аргументы, в игре с «Зенитом»?

– Свое поле. И потом, что бы там ни было, будут встречаться два лидера российского футбола. Как показывает опыт, такие матчи могут закончиться как угодно.

– Не считаете, что «Зениту» может осложнить задачу тот факт, что после поражения от «Базеля» ЦСКА сейчас как раненный зверь?

– Согласен с этим. В этом плане наверняка внутри команды произойдет какая-то встряска. Другое дело, что она может сказаться на футболистах как положительно, так и отрицательно. Поэтому до матча трудно предполагать, каким мы увидим ЦСКА.

– У армейцев очень короткая скамейка и футболисты играют без передышки. Еще рано говорить о том, что накопилась усталость или такое возможно?

– Если посмотреть на возраст ребят, которые играют в ЦСКА, усталость у них наступила еще несколько лет назад. Не в физическом плане, а в эмоциональном. А короткая скамейка, конечно, никогда не идет на пользу.

– У ЦСКА в этом сезоне оборона выглядит слабой.

– Оборона ЦСКА трещит по швам, потому что вся команда не очень хорошо играет в защите. Не стану выделить одного или двух игроков. Оборона ведь зависит не от трех или четырех футболистов, а от всей команды.

– Мы увидим много голов в ворота Акинфеева?

– Мне бы хотелось, чтобы игра была напряженной и интригующей до самого конца.

– ЦСКА не конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– После одной неудачной игры неправильно кого-то списывать или наоборот, зачислять в фавориты. ЦСКА всегда борется за высокие места в чемпионате. Думаю, этот год не станет исключением. Замахиваться на первое место армейцы точно будут. Вопрос в том, насколько «Зенит» позволит им это сделать.

Поединок ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.