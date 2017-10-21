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    Лепехин считает, что в матче между ЦСКА и «Зенитом» фаворит очевиден

    Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По мнению ветерана, петербургская команда является явным фаворитом встречи.

    – Для вас фаворит в матче ЦСКА – «Зенит» очевиден?

    – Думаю, очевиден. Последние матчи двух этих команд показали, что питерцы сейчас находятся в более оптимальном игровом состоянии. Да и эмоциональном тоже. И потом, комплектование у «Зенита» намного лучше.

    – Есть ли у ЦСКА хоть какие-то аргументы, в игре с «Зенитом»?

    – Свое поле. И потом, что бы там ни было, будут встречаться два лидера российского футбола. Как показывает опыт, такие матчи могут закончиться как угодно.

    – Не считаете, что «Зениту» может осложнить задачу тот факт, что после поражения от «Базеля» ЦСКА сейчас как раненный зверь?

    – Согласен с этим. В этом плане наверняка внутри команды произойдет какая-то встряска. Другое дело, что она может сказаться на футболистах как положительно, так и отрицательно. Поэтому до матча трудно предполагать, каким мы увидим ЦСКА.

    – У армейцев очень короткая скамейка и футболисты играют без передышки. Еще рано говорить о том, что накопилась усталость или такое возможно?

    – Если посмотреть на возраст ребят, которые играют в ЦСКА, усталость у них наступила еще несколько лет назад. Не в физическом плане, а в эмоциональном. А короткая скамейка, конечно, никогда не идет на пользу.

    – У ЦСКА в этом сезоне оборона выглядит слабой.

    – Оборона ЦСКА трещит по швам, потому что вся команда не очень хорошо играет в защите. Не стану выделить одного или двух игроков. Оборона ведь зависит не от трех или четырех футболистов, а от всей команды.

    – Мы увидим много голов в ворота Акинфеева?

    – Мне бы хотелось, чтобы игра была напряженной и интригующей до самого конца.

    – ЦСКА не конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство?

    – После одной неудачной игры неправильно кого-то списывать или наоборот, зачислять в фавориты. ЦСКА всегда борется за высокие места в чемпионате. Думаю, этот год не станет исключением. Замахиваться на первое место армейцы точно будут. Вопрос в том, насколько «Зенит» позволит им это сделать.

    Поединок ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Euro-football.ru

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    21.10.2017 12:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 21 октября 2017, 16:27

      ЦСКА вперед!!!Верим в команду!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 21 октября 2017, 14:08

      Фаворит тут-ничейка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 21 октября 2017, 13:50

      Не говори гоп пока не...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 октября 2017, 13:06

      пусть миром разойдутся

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 12:48

      Какая ещё встряска может произойти в ЦСКА???!! Команда в ступоре и пока никакие увещевания тренера и кипишные тренировки не спасут ситуацию... В таком разобранном состоянии, к сожалению, ЦСКА не соперник Зениту, даже на своём поле...

      4
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > insider_retro 21 октября 2017, 19:53

      Зенит сейчас тоже нестабилен, поэтому результат непредсказуем

      0
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 21 октября 2017, 12:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2-0 бомжи

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