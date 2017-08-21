Лепехин: «Не сказал бы, что Кокорин тащит на себе команду»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что «Амкар» не заслужил поражения в матче седьмого тура РФПЛ. По его словам, относить пермяков к явным аутсайдерам чемпионата пока рано, нужно дождаться весенней части первенства.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Зенит» закончился со счетом 0:1. Пермяки после этой встречи продолжают оставаться на последнем месте в турнирной таблице, набрав лишь два очка. «Зенит» идет первым, на счету сине-бело-голубых 19 очков.

– Игра получилась достаточно равной, если судить по голевым моментам, но «Зенит» имел территориальное преимущество и реализовал свой шанс. Не всегда такое получается. В частности, с «Зенитом». Сегодня сложилось по-иному. Еще можно отметить уверенную игру в обороне – все-таки это тоже большой залог победы. Впрочем, главное здесь – три очка.

– Наиграл ли «Зенит» на победу?

– «Амкар» точно не заслуживал поражения. У нашей команды было всего пара голевых моментов – не так много, как она создает обычно. Да, хозяева поля отдали инициативу сопернику, но со своей задачей успешно справлялись.

– Соответствовал ли «Амкар» уровню аутсайдера?

– Я не склонен давать подобные оценки в начале чемпионата, поскольку места команд определяются в конце сезона. Весной «Амкар» достаточно уверенно выглядел. Да и сегодняшний матч показал, что команда у пермяков крепкая и, наверное, будет подниматься в турнирной таблице.

– Кого могли бы сегодня отметить в составе «Зенита»?

– Безусловно, Кокорина. Человек забивает в пятой игре подряд. Наверное, от него этого давно ждали. Хотя не вижу, что он вышел на какой-то новый уровень. Выполняет тот же объем работы, как и раньше, много двигается… Только тогда он мало забивал. Сейчас стал больше попадать в ворота. Может, другая позиция на поле позволяет ему так результативно играть. Все-таки до этого его использовали на фланге. В то же время не сказал бы, что он тащит на себе команду, как это делали Халк или Аршавин в лучшие времена. Но, безусловно, какие-то слова нашел для него Манчини, сделал на него ставку в нападении. Возможно, это доверие дало какие-то дополнительные стимулы.

– Можно ли теперь говорить о том, что есть «Зенит» и все остальные?

– После матча со «Спартаком» такие мысли были, но игра с «Амкаром» их развеяла. Впрочем, игры бывают разными. С красно-белыми наша команда показала высочайший уровень мотивации!