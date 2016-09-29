Лепехин: «У Луческу на данный момент нет четкого понимания основного состава «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин ожидает увидеть основной состав питерцев в матче с «Аз Алкмаар» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Жду сегодня только победы «Зенита». Надеюсь, что сегодняшняя игра будет менее нервозная, чем матч с «Маккаби». Футболисты должны сделать из той встречи определенные выводы. Если будет так, то проблем у питерцев возникнуть не должно.

Что касается состава, то не думаю, что Луческу побережет кого-то из основных игроков. Считаю, что у румынского специалиста пока нет четкого понимания основного состава», – заявил Лепехин.