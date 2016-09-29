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  • Лепехин: «У Луческу на данный момент нет четкого понимания основного состава «Зенита»

Лепехин: «У Луческу на данный момент нет четкого понимания основного состава «Зенита»

29 сентября 2016, 15:56
8

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин ожидает увидеть основной состав питерцев в матче с «Аз Алкмаар» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Жду сегодня только победы «Зенита». Надеюсь, что сегодняшняя игра будет менее нервозная, чем матч с «Маккаби». Футболисты должны сделать из той встречи определенные выводы. Если будет так, то проблем у питерцев возникнуть не должно.

Что касается состава, то не думаю, что Луческу побережет кого-то из основных игроков. Считаю, что у румынского специалиста пока нет четкого понимания основного состава», – заявил Лепехин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит АЗ Алкмаар Лепехин Константин Луческу Мирча
Комментарии (8)
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С-Пб on-line
1475159037
Луческу стратег, его мысли хрен угадаешь!
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Aztec58
1475159573
Тем хуже для соперника, ага.
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Garrincha58
1475159604
зачем Зениту эта ЛЕ? с такими вливаниями в команду они должны играть в ЛЧ иначе зачем все это!? давно пора закрыть этот проект!
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Kollljan
1475159738
Напомню, Луческу говорил, что у него нет деления на основной состав и не основной. Все игроки должны играть одинаково сильно. Вот такая премудрость у Луческу.
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BAIv
1475163784
ну он же не может лентяев заставить бегать.... выгонит зимой пешеходов если ему мешать не будут...
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Mr_Murder
1475165628
костик не лезь туда,где тебя пошлют на три буквы......
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