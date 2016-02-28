Лепехин: «Ни один из новичков «Зенита» не заслуживает места в стартовом составе»

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин рассказал о своих ожиданиях от матча 1/4 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубым будет противостоять "Кубань".

"Жду победы "Зенита". Но матч, скорее всего, будет сложным для обеих команд. Несмотря на то, что "Кубань" находится в другой весовой категории, команда выйдет отдохнувшей после зимнего перерыва. А с запасом сил гораздо легче давать бой сильному сопернику. Футболисты могут навязывать игру на каждом участке поля, и если у них это получится, то питерцам придется нелегко. А если никакого давления не будет, то "Зенит" без проблем одержит победу.

Что касается питерского клуба, то он приобрел интересных игроков в это трансферное окно, и я уверен, что они появятся на поле. Но есть сомнения, что новые футболисты будут в стартовом составе. Скорее всего, главный тренер выпустит с первых минут тех игроков, которые будут принимать участие в матче с "Бенфикой". Осталось не так много времени, а чтобы войти в сезон – надо играть. На данный момент никто из новичков "Зенита" не заслуживает места в стартовом составе, ведь еще до их прихода команда была очень сильной и сбалансированной. За свое место каждый должен бороться, конкуренция высока.

Мне бы очень хотелось, чтобы заиграл Александр Кокорин, уж сколько о нем идет разговоров в последнее время. Видно, что футболист весьма одаренный, но в настоящее время он не может себя реализовать хотя бы процентов на 80. Ему не удавалось ничего в "Динамо", может, хоть в новом клубе получится. А если нет, то я не знаю", - сказал Лепехин.