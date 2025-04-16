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  • Экс-игрок «Зенита» не исключил возвращения Абаскаля в топ-клуб РПЛ

Экс-игрок «Зенита» не исключил возвращения Абаскаля в топ-клуб РПЛ

Сегодня, 09:10
2

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепeхин считает, что у бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля есть шансы вернуться в чемпионат России.

«Мы ещe увидим Абаскаля в чемпионате России. Это известный человек в российских футбольных кругах. Человек, который известен, имеет выше шансы, что на него обратят внимание и куда-то пригласят. У Абаскаля есть статус в России, а у нас обращаются к тем, кто на слуху. Любой функционер знает Абаскаля, знает, кто это и что это.

Если Абаскаль хочет, то у него есть шансы снова работать в чемпионате России. Просто надо общаться с нужными людьми. Может возглавить и топ-клуб страны. Смотря, кого считать топовым клубом.

«Динамо»? Возможно, рассмотрят и его, у них будет много кандидатов. Всe будет зависеть от людей, которые принимают решение в «Динамо», – сказал Лепехин.

  • Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • 35-летний испанец находится без работы с сентября 2024-го после увольнения из «Гранады».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Лепехин Константин Абаскаль Гильермо
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Комментарии (2)
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ilich55
1744784012
Абаскаля в топ-клуб РПЛ? Костя, такого я от тебя не ожидал.
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рылы
1744785284
сперва пусть постажируется у мостового. он ведь всё-таки играл в футбол.
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