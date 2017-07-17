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    Лепехин не увидел неожиданностей в составе «Зенита»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что на старте чемпионата все футболисты команды из Санкт-Петербурга имеют равные шансы на попадание в стартовый состав. Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

    – Стал ли неожиданным стартовый состав сине-бело-голубых?

    – Нет. Я не обращал внимания на то, каким составом команда играла на сборах. Думаю, что все футболисты, которые сейчас находятся в обойме, для Манчини в равной степени являются игроками стартового состава. Но спустя какое-то время итальянец наверняка определится с основой. Сейчас же – все в равных условиях. В этом, пожалуй, большой плюс Манчини.

    – Какое впечатление оставили новички?

    – Паредес демонстрирует очень уверенную игру и однозначно принесет пользу «Зениту». Ерохина мы знаем. На мой взгляд, он сыграл в своем ключе. Ничего феерического не сделал. Однако провалов каких-то у него тоже не было.

    – Насколько хорошо вписались в игру вышедшие на замену Дриусси и Кузяев?

    – Отчасти в связи с этими заменами и удалось забить. Хотя не исключаю, что «СКА-Хабаровск» просто подустал, потому что соперникам «Зенита» всегда приходится тратить много сил. В целом все новички команды должны положительно повлиять на ее игру.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.07.2017 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июля 2017, 09:05

      просто повезло два гола должны были залетать в ворота Зенита,а сам Зенит ничего не создал дальний удар,который залетает раз сезон и случайный отскок от защитника и все

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