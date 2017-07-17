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Лепехин не увидел неожиданностей в составе «Зенита»

17 июля 2017, 08:53
1

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что на старте чемпионата все футболисты команды из Санкт-Петербурга имеют равные шансы на попадание в стартовый состав. Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

– Стал ли неожиданным стартовый состав сине-бело-голубых?

– Нет. Я не обращал внимания на то, каким составом команда играла на сборах. Думаю, что все футболисты, которые сейчас находятся в обойме, для Манчини в равной степени являются игроками стартового состава. Но спустя какое-то время итальянец наверняка определится с основой. Сейчас же – все в равных условиях. В этом, пожалуй, большой плюс Манчини.

– Какое впечатление оставили новички?

– Паредес демонстрирует очень уверенную игру и однозначно принесет пользу «Зениту». Ерохина мы знаем. На мой взгляд, он сыграл в своем ключе. Ничего феерического не сделал. Однако провалов каких-то у него тоже не было.

– Насколько хорошо вписались в игру вышедшие на замену Дриусси и Кузяев?

– Отчасти в связи с этими заменами и удалось забить. Хотя не исключаю, что «СКА-Хабаровск» просто подустал, потому что соперникам «Зенита» всегда приходится тратить много сил. В целом все новички команды должны положительно повлиять на ее игру.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Лепехин Константин Кузяев Далер Паредес Леандро Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (1)
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Garrincha58
1500271523
просто повезло два гола должны были залетать в ворота Зенита,а сам Зенит ничего не создал дальний удар,который залетает раз сезон и случайный отскок от защитника и все
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