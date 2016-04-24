Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лепехин: «Победа «Ростова» в чемпионате докажет, что деньги — не главное, но в матче победит «Зенит»

Лепехин: «Победа «Ростова» в чемпионате докажет, что деньги — не главное, но в матче победит «Зенит»

24 апреля 2016, 10:31
8

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин верит в победу петербуржцев в матче с «Ростовом» в рамках 25-го тура РФПЛ.

«В игре в «Ростовом» фаворитом является «Зенит». Уровень футболистов в питерском клубе намного выше, чем у соперника. Хочется отметить ростовскую команду и работу главного тренера Курбана Бердыева. Для России это необычная ситуация, когда провинциальная команда со средним подбором футболистов и минимальными финансовыми затратами, умудряется бороться с клубами-гигантами.

Хочется, чтобы «Ростов» выиграл чемпионат. Это докажет общественности, что деньги – это не главное. Нужно много работать, ведь правильный подход к делу приносит результат. Несмотря на положение команд и все выше сказанное «Зенит» победит со счетом 1:0», — заключил Лепехин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Лепехин Константин
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1461485476
Лепечи Емеля-твоя неделя...
Ответить
alp
1461486537
Зенит бауша не умеет играть с автобусами, к сожалению... так что, результат более чем не предсказуем..
Ответить
чепушило
1461488363
Жду игры с нетерпением
Ответить
Zeff
1461489881
Ростову главное не расстраиваться, сегодня после поражения от Зенита. Помните, что для начала и 3-е место неплохой результат.
Ответить
petrucho-spb
1461501365
Все прекрасно понимают важность матча и заранее приписывать победы не стоит.За это поплатилась не одна команда.Да,Зенит по составу сильнее,но на поле покажет, кто на данный момент подготовлен лучше.И ещё не забываем,что у Зенита была сложная кубковая игра и дополнительное время.Нет,ни в коем случае это не оправдание.Но факт остается фактом!Всем красивого футбола и пусть победит сильнейший!
Ответить
westerose
1461502259
Я думаю что вся Россия кроме Ленинградской области должна сплотиться и болеть за Ростов!
Ответить
vladimir-7
1461502672
Скорее всего будет ничья.
Ответить
Главные новости
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
1
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
3
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Все новости
Все новости
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
3
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
12
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
7
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+