Лепехин: «Победа «Ростова» в чемпионате докажет, что деньги — не главное, но в матче победит «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин верит в победу петербуржцев в матче с «Ростовом» в рамках 25-го тура РФПЛ.

«В игре в «Ростовом» фаворитом является «Зенит». Уровень футболистов в питерском клубе намного выше, чем у соперника. Хочется отметить ростовскую команду и работу главного тренера Курбана Бердыева. Для России это необычная ситуация, когда провинциальная команда со средним подбором футболистов и минимальными финансовыми затратами, умудряется бороться с клубами-гигантами.

Хочется, чтобы «Ростов» выиграл чемпионат. Это докажет общественности, что деньги – это не главное. Нужно много работать, ведь правильный подход к делу приносит результат. Несмотря на положение команд и все выше сказанное «Зенит» победит со счетом 1:0», — заключил Лепехин.