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    Константин Лепехин - статистика

    Имя Константин
    Отчество Петрович
    Фамилия Лепехин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 октября 1975 (47 лет)
    Рост 181
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 26 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2002 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    02.11.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    26.10.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    06.10.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 ЦСКА (Москва)
    28.09.2002 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    23.09.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 Анжи (Махачкала)
    10.09.2002 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    10.08.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Уралан (Элиста)
    03.08.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    30.07.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Спартак (Москва)
    24.07.2002 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    20.07.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 3:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.07.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Сатурн (Раменское)
    10.07.2002 1' -90' Спартак (Москва) 4:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    08.05.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    04.05.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Сокол (Саратов)
    28.04.2002 1' -90' Динамо (Москва) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    20.04.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Локомотив (Москва)
    13.04.2002 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    07.04.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Шинник (Ярославль)
    30.03.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    23.03.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 Торпедо (Москва)
    17.03.2002 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    13.03.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Ротор (Волгоград)
    09.03.2002 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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