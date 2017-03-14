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  • Бывший игрок «Зенита»: «Следующим тренером команды должен стать россиянин»

Бывший игрок «Зенита»: «Следующим тренером команды должен стать россиянин»

14 марта 2017, 09:21
30

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о том, что руководство петербургского клуба недовольно работой главного тренера Мирчи Луческу и может отправить его в отставку. По мнению Лепехина, следующим наставником сине-бело-голубых должен стать российский специалист.

«Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится выстраивание команды этим специалистом, но есть сомнения, что ему дадут довести все до конца. Луческу потерял людей, которые определяли результат, и теперь нужно время для поисков замены этим людям. Дело не в Луческу. У Виллаш-Боаша, например, был лучший состав «Зенита», который я видел, но в Европе клуб все равно ничего не показал. Мне даже, отчасти, жалко Луческу, хотя, безусловно, он как тренер отвечает за результат. Но это не только вопрос к тренеру, нужно спрашивать со всех: кто назначал тренера, кто приобретал игроков и т.п. Одного виноватого найти очень просто.

Я думаю, что следующим наставником «Зенита» должен стать россиянин. Мне бы этого хотелось. Думаю, что после ухода Виллаш-Боаша смело можно было бы назначать главным тренером питерцев Радимова или Семака. Не думаю, что результаты бы сильно отличались от сегодняшних», – сказал Лепехин.

Напомним, что после 19-ти туров чемпионата России «Зенит» имеет на своем счету 36 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Лепехин Константин Луческу Мирча
Комментарии (30)
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Garrincha58
1489473292
эти Лепехины Игонины уже всех достали такие же балаболы как и московские Ловчевы и Бубены
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kykyi
1489474490
Нормальные люди выбирают тренера по деловым качествам, а не по национальным.
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O'Hooligan's
1489475358
Зенит походу поворачивает не туда, где дорогие тренера и игроки??
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Asbjorn
1489476698
Семак как обвыкнется в роли главного тренера,можно будет брать
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nemolod
1489477651
Как только спонсор сократит финансирование,сразу начнется импорто-замещение-начиная с главного тренера и заканчивая игроками!
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Виталий1
1489490313
После Адвокаата началась какая-то непоняятная чехарда с тренерами. Ну и соответственно пропала игра.
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Обер-КанцлерЪ
1489490605
Лёня Шататель уже летит с Туманного Альбиона навстречу новеньким креслам Крестовского!
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Pamyatnik
1489491376
вот именно, что с Семаком и Радимовым «результаты не сильно бы отличались от сегодняшних»… Им подошёл бы такой, как Диего Симеоне, если бы основа команды была питерская… Только свои будут рвать жилы… Ну и как вишенку на торте – одного-двух зарубежных мастеров по приглашению тренера, чтобы ему было на кого опереться в команде…
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