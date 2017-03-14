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    Бывший игрок «Зенита»: «Следующим тренером команды должен стать россиянин»

    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о том, что руководство петербургского клуба недовольно работой главного тренера Мирчи Луческу и может отправить его в отставку. По мнению Лепехина, следующим наставником сине-бело-голубых должен стать российский специалист.

    «Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится выстраивание команды этим специалистом, но есть сомнения, что ему дадут довести все до конца. Луческу потерял людей, которые определяли результат, и теперь нужно время для поисков замены этим людям. Дело не в Луческу. У Виллаш-Боаша, например, был лучший состав «Зенита», который я видел, но в Европе клуб все равно ничего не показал. Мне даже, отчасти, жалко Луческу, хотя, безусловно, он как тренер отвечает за результат. Но это не только вопрос к тренеру, нужно спрашивать со всех: кто назначал тренера, кто приобретал игроков и т.п. Одного виноватого найти очень просто.

    Я думаю, что следующим наставником «Зенита» должен стать россиянин. Мне бы этого хотелось. Думаю, что после ухода Виллаш-Боаша смело можно было бы назначать главным тренером питерцев Радимова или Семака. Не думаю, что результаты бы сильно отличались от сегодняшних», – сказал Лепехин.

    Напомним, что после 19-ти туров чемпионата России «Зенит» имеет на своем счету 36 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.03.2017 09:21
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +16

      Pamyatnik 14 марта 2017, 14:36

      вот именно, что с Семаком и Радимовым «результаты не сильно бы отличались от сегодняшних»… Им подошёл бы такой, как Диего Симеоне, если бы основа команды была питерская… Только свои будут рвать жилы… Ну и как вишенку на торте – одного-двух зарубежных мастеров по приглашению тренера, чтобы ему было на кого опереться в команде…

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 марта 2017, 14:23

      Лёня Шататель уже летит с Туманного Альбиона навстречу новеньким креслам Крестовского!

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 14 марта 2017, 14:18

      После Адвокаата началась какая-то непоняятная чехарда с тренерами. Ну и соответственно пропала игра.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 14 марта 2017, 10:47

      Как только спонсор сократит финансирование,сразу начнется импорто-замещение-начиная с главного тренера и заканчивая игроками!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 марта 2017, 10:31

      Семак как обвыкнется в роли главного тренера,можно будет брать

      0
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 14 марта 2017, 10:09

      Зенит походу поворачивает не туда, где дорогие тренера и игроки??

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 09:54

      Нормальные люди выбирают тренера по деловым качествам, а не по национальным.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > kykyi 14 марта 2017, 17:30

      Понимаешь, всем тренерам-иностранцам глубоко наплевать на молодых питерских футболистов. Они даже не смотрят в их сторону. А тот Зенит, который многого добился, собрал ныне покойный Морозов Юрий Андреевич.
      Он взял в команду Аршавина, который хотел уже завязать с
      большим футболом. А через полгода тот уже был незаменим.
      Морозов терпеливо ждал, когда 18-летний Кержаков начнёт забивать. Он подготовил Быстрова, Денисова,Николаева, Макарова, Лобова, Кожанова и мн. др. Тогда из питерских игроков можно было 2 команды собрать.
      Тренеры-иностранцы жили этим багажом. А сейчас его нет, и всё. Начинай сначала.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Урия Гип 14 марта 2017, 17:39

      Если следовать твоей логике. то англичанам наплевать на свои футбол, а президенты клубов АПЛ все дураки безмозглые. Понабрали тренеров, сплошь иностранцы и им плевать на МЮ, Ливер, Челси и тд. И вообще. вот ты лично, что предпочитаешь, русские штаны и машины или хорошие. Если у тебя от русских штанов может случится аллергия или нарушится кровоснабжение ног, а иномарка спасет тебя во время аварии, а жига убьет. Твой выбор?

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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > kykyi 14 марта 2017, 17:58

      АПЛ давно уже рубит сук, на котором сидит. И пусть рубит, плевать мне на них.
      Если у тебя от русских штанов аллергия, советую тебе немедленно обратиться к онкологу. Штаны скорее всего ни при чём. Если у тебя крапивница на ногах, это предвестник лимфомы. "Раковый корпус" читал? Так вот, лечение не изменилось. Выживают 15-20%, и лечение дорогое. Сочувствую тебе.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Урия Гип 14 марта 2017, 18:07

      США с Европой загнивают и вот вот там произойдет социалистическая революция, причем мировая и скоро. Из советского цитатника, читали, в курсе. Только развалились не США. Ждем, когда Зенит и ЦСКА каждый год будут выбивать из ЛЧ Реал и Баварию, уже вот вот, чуть чуть осталось, сук уже трещит. Крапивницы у меня нет, я в европейских штанах хожу и на жигах не езжу. Береженого. бог бережет.

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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > kykyi 14 марта 2017, 19:15

      Мне не нравится АПЛ. Немцы лучше играют.
      А на жигах не езди. Береги себя. Выдвинешь себя от партии какой-нибудь либеральной.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Урия Гип 14 марта 2017, 19:33

      Да ради бога, пусть хоть эфиопы тебе нравятся. Вот только учти. что если наступит подобие совка, а ты я погляжу не сторонник либерализма, тогда сразу можно будет что бы нравилась только одна команда и тебе сообщат, какая именно должна будет нравится. Там с этим строго, жесткая рука, порядок и никакого тебе либерализма. Я так думаю, что ты не в курсе, что такое либерализм, тв мог повлиять, могу ошибаться. заранее прошу извинения.

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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > kykyi 14 марта 2017, 21:31

      Это ты не в курсе. Потому что молодой ещё.
      А негров терпеть не могу.

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      kykyi > Урия Гип 14 марта 2017, 21:48

      Хоть по Дарвину, хоть по Библии мы с ними братья. А еще некоторые не любили негров, евреев, славян, о результатах этого напоминать не буду.

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      Урия Гип > kykyi 17 марта 2017, 16:32

      Ты всё не перемешивай. Я про негров сказал.

      А ещё пидоров, очень не уважаю. И Дарвин тут ни при чём.
      Больные люди, неприятные, для общества опасные.

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      kykyi > Урия Гип 17 марта 2017, 16:42

      Я тебе именно об этом и написал. Гитлер и нацисты ненавидили и морили в лагерях негров, геев. цыган и евреев. Именно об этом. Человек заболел "негром" или "геем", в первые слышу, нонсенс.

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      Урия Гип > kykyi 17 марта 2017, 17:03

      Ты опять всё в кучу. Я говорю конкретно про пидоров.
      Для них рамки обязательны, ибо агрессивны они.
      Типа:"Кто не с нами, тот против нас".
      Запретить занимать руководящие и выборные должности. Я у себя Гейропу не хочу.

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      kykyi > Урия Гип 17 марта 2017, 17:12

      Да ты вроде как про негров начал. Агрессивные говоришь, запретить занимать руководящие должности. Ну тогда вот вам натуралы : Гитлер, Пол Пот, Гиммлер, Сталин, все натуралы. И геи: Чайковский, Меркьюри, Уальд, Тьюринг, кого они замочили и кто для человечества принес больше пользы? Запрещать нужно психам и садистам, а не геям или черным.

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      Урия Гип > kykyi 17 марта 2017, 19:13

      Все тобою перечисленные, Чайковский,Меркьюри, Уайльд, Тьюринг творческие личности. Ну не дай бог их в президенты.
      А негры совсем недавно друг друга кушали. И не с голодухи. Президент Мозамбика в 80-х годах жрал своих министров. Ты что думаешь, дать им образование и всё. Им ещё предстоит пройти долгий
      цивилизационный процесс. Поэтому Гейропа, наводняя свои страны дикарями, совершает коллективное самоубийство.

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      kykyi > Урия Гип 17 марта 2017, 19:28

      Сталин, Гитлер, Милошевич и Пол Пот "сожрали" намного больше. Кого сожрали Обама, Нельсон Мандела, Кофи Аннан?

      Сколько дикарей приехало и еще приедет к нам из Средней Азии?
      Жрут людей не по расовому признаку. а по причине полной бесконтрольности власти или по причине психического расстройства. Среди советских людей, после войны, у психов, это тоже наблюдалось.

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      Урия Гип > kykyi 17 марта 2017, 19:36

      Сколько, столь боготворимые тобою американцы, одномоментно уничтожили японцев своими бомбами в 45-м, сколько их ещё сдохло потом?
      Во Вьетнаме сожгли напалмом миллионы людей.
      Твой Обама, в детстве, в Кении на пальме сидел, курил гашиш и ни о чём не думал.
      Какой дурак его снял оттуда?

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      kykyi > Урия Гип 17 марта 2017, 19:47

      Американцы-японцев, вьетнамцев. Сталин-своих! Обама, учился в лучшем университете, в отличии от Сталина (церковно приходская шк), Хрущева, Брежнева, Когановичей и прочих.

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      Урия Гип > kykyi 17 марта 2017, 20:12

      Обама дикарь, во множестве поколений. Какая разница где он учился. Не зря с Путиным боялся встречаться, дурь свою показывать.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Урия Гип 17 марта 2017, 20:19

      С Путиным боялся, ухахаха! С ним так же боятся Меркель, Трамп, премьер Великобритании и все остальные из большой 7. Зато не боятся азиатские презики. Чего ты крутишь, да юлишь. Скажи "я расист" и закончим на этом.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 17 марта 2017, 23:10

      Извини конечно, но с дураками мне общаться не досуг.
      Включи ТВ, там сейчас у Соловьева все твои, с ними по общайся.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 17 марта 2017, 23:11

      Это ты расист. Ненавидишь свою страну.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 марта 2017, 09:34

      эти Лепехины Игонины уже всех достали такие же балаболы как и московские Ловчевы и Бубены

      0
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      ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Garrincha58 14 марта 2017, 09:48

      Ну куда же им до диванных критиков...они в жизни многого добились в отличии от таких как ты

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > алекс88 14 марта 2017, 15:04

      заткнись никчемное убожество

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