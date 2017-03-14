Бывший игрок «Зенита»: «Следующим тренером команды должен стать россиянин»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о том, что руководство петербургского клуба недовольно работой главного тренера Мирчи Луческу и может отправить его в отставку. По мнению Лепехина, следующим наставником сине-бело-голубых должен стать российский специалист.

«Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится выстраивание команды этим специалистом, но есть сомнения, что ему дадут довести все до конца. Луческу потерял людей, которые определяли результат, и теперь нужно время для поисков замены этим людям. Дело не в Луческу. У Виллаш-Боаша, например, был лучший состав «Зенита», который я видел, но в Европе клуб все равно ничего не показал. Мне даже, отчасти, жалко Луческу, хотя, безусловно, он как тренер отвечает за результат. Но это не только вопрос к тренеру, нужно спрашивать со всех: кто назначал тренера, кто приобретал игроков и т.п. Одного виноватого найти очень просто.

Я думаю, что следующим наставником «Зенита» должен стать россиянин. Мне бы этого хотелось. Думаю, что после ухода Виллаш-Боаша смело можно было бы назначать главным тренером питерцев Радимова или Семака. Не думаю, что результаты бы сильно отличались от сегодняшних», – сказал Лепехин.

Напомним, что после 19-ти туров чемпионата России «Зенит» имеет на своем счету 36 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.